1. Lig'in gözdesini Trabzonspor kaptı!

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Trabzonspor, Bodrum FK'da forma giyen Ali Habeşoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Beinsports'un haberine göre; Bordo-mavili kulüp, 22 yaşındaki santrforun hem kendisiyle hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

Transfer sürecinde sona gelinirken Ali Habeşoğlu'nun, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 47 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 47 maça çıkan Ali Habeşoğlu, 14 gol - 7 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Bu sezon ise şu ana dek 5 maçta görev alan 22 yaşındaki santrfor, henüz golle tanışamadı.