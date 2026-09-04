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1. Lig'in gözdesini Trabzonspor kaptı!

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Ali Habeşoğlu
1. Ligin gözdesini Trabzonspor kaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 14:08

Trabzonspor, 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da sergilediği performansla dikkatleri üstüne toplayan genç forvet oyuncusu Ali Habeşoğlu'nu renklerine bağladı. İşte detaylar...

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Trabzonspor, Bodrum FK'da forma giyen Ali Habeşoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Beinsports'un haberine göre; Bordo-mavili kulüp, 22 yaşındaki santrforun hem kendisiyle hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

Transfer sürecinde sona gelinirken Ali Habeşoğlu'nun, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

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GEÇEN SEZON 47 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 47 maça çıkan Ali Habeşoğlu, 14 gol - 7 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Bu sezon ise şu ana dek 5 maçta görev alan 22 yaşındaki santrfor, henüz golle tanışamadı.

1. Ligin gözdesini Trabzonspor kaptı

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Ali Habeşoğlu

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