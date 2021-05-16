1. Lig play-off maçları ne zaman? İşte 2021 maç programı

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off'ta final ilk maçları 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü oynanacak. İşte, 1. Lig play-off maçlarında tüm bilgiler...

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı, Altay-İstanbulspor maçıyla başlayacak. Play-off müsabakalarında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Bu sezon 26. kez uygulanan play-off'ta Altınordu ilk kez ter dökecek. Altay altıncı, İstanbulspor ile Yılport Samsunspor ise üçüncü kez yer alırken, bu 3 takım daha önce çıktıkları play-off mücadelelerinde Süper Lig vizesi alamadı.

İLK MAÇ PAZARTESİ

Play-off yarı final eşleşmelerinde ilk karşılaşma, Altay ile İstanbulspor arasında Pazartesi saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla İstanbulspor kazandı.

İKİNCİ YARI FİNAL SALI GÜNÜ

Diğer eşleşmede Altınordu ile Yılport Samsunspor, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Bu seride finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayla belli olacak. İki tam arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'de başlayacak Altay-İstanbulspor maçını Arda Kardeşler, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de oynanacak Altınordu-Yılport Samsunspor müsabakasını da Abdulkadir Bitigen yönetecek.