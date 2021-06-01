1 Haziran’da McLaren, PUBG Mobile’a geliyor

PUBG Mobile dünya genelindeki en popüler Battle-Royale oyunlarından bir tanesi. Geliştirici Krafton, oyunculara zaman zaman yeni içerikler sunuyor ve şaşırtıyor. Bu kez şirket, oyuna yepyeni arabalar eklemek için İngiliz Supercar Üreticisi McLaren ile ortaklık kurdu.

Duyuru resmi olarak PUBG Mobile sosyal medya hesaplarından yapıldı. Birleşmeyi kutlamak amaçlı yapılacan ilk etkinlik 1 Haziran 2021’de başlayacak. Görünüşe göre 1.4 yamasında getirilecek olan yeni Coupe RB arabasına araç kostümü olarak McLaren alabileceksiniz. Fakat bu kostümün nasıl elde edileceği henüz belli değil, şans çarkı çevirerek de olabilir, kutu açarak da, bir etkinlik olarak gelme ihtimali de bulunuyor.

Arabanız böyle göründüğünde, takım arkadaşlarınızın her maç bir tur istemesi kaçınılmaz olacak! 😏 Hayallerindeki hız için 1 Haziran'da hazır ol! 🚦🏎️💨 #PUBGMOBILE #PUBGMMcLaren pic.twitter.com/wm8cy8ERy1 — PUBG Mobile Türkiye (@PUBGM_TR) May 30, 2021

PUBG Mobile Türkiye Tweet’ine göre McLaren araç kostümü McLaren 570S modeline dayanıyor. Bu araç üreticisinin en popüler süper araçlarından bir tanesi. Bazı söylentilere göre 6 farklı McLaren rengi bulunacak.