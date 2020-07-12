1 haftada 10 iddaa kuponu tutturdu, 51.950 TL kazandı! Yeni kuponu burada...

Bu bir ilandır

Hem ilk yarının hem de maç sonunun uzatma anlarında atılan gollerle kazanan kuponları geçtiğimiz haftalarda bolca paylaştık, herkesin son dakika sevinçlerine önce inanamadık sonra ortak olduk.

Tam 20 maçlık iddaa kuponu oynayıp 90+6'da 6.650 TL kazananı hatırlıyor musunuz?

SON 1 HAFTADA 10 İDDAA KUPONU İLE 51.950 TL KAZANDI!

Son dakika gollerini bir kenara bıraktık, KPLNMalatyaspor'un arka arkaya tutan efsane kuponları ilgimizi çekti, odak noktamızı ona çevirmek zorunda kaldık!

1 değil, 2 değil, 5 değil, tam 10 kuponla 1 haftada toplam 51.950 TL kazanan KPLNMalatyaspor, Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu olan Misli Cafe'de yıldızını parlattı, dikkatleri üzerine çekti.

İşte o kuponlardan bazıları...

4 maçlık kupon! İspanya, İtalya, Rusya ve Türkiye'den birer maç, toplam kazanç 9.905 TL!

Yine 4 maçlık bir kupon, bu sefer sistem kuponu! 1.001 TL ile 18.553 TL kazanç!

KPLNMalatyaspor adlı Misli.com üyesinin yeni kuponunu görmek için buraya tıklayın!

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!