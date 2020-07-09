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HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı! İşte yeni kuponu...
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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı! İşte yeni kuponu...

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1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı! İşte yeni kuponu...
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Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de son 1 haftada yaptıklarıyla dikkat çeken biri var, KPLNMalatyaspor! Tam 10 iddaa kuponu tutturdu, toplamda 51.950 TL ikramiye kazandı. Yeni kuponu da profilinde, detaylar haberimizde...

Bu bir ilandır

Hem ilk yarının hem de maç sonunun uzatma anlarında atılan gollerle kazanan kuponları bolca paylaştık, herkesin son dakika sevinçlerine önce şaşırdık sonra ortak olduk.

15 maçlık iddaa kuponu oynayıp 45+3'te 13.453 TL kazanan üyeyi hatırlıyor musunuz?

15 maçlık iddaa kuponu oynadı, 45 3te 13.435 TL kazandı
15 maçlık iddaa kuponu oynadı, 45 3'te 13.435 TL kazandı!

Peki tam 20 maçlık iddaa kuponu yapıp 90+6'da 6.650 TL kazanan üyeyi?

Yok böyle iddaa kuponu 20 maç oynadı, 90 6da 6.650 TL kazandı...
Yok böyle iddaa kuponu! 20 maç oynadı, 90 6'da 6.650 TL kazandı...

SON 1 HAFTADA 10 İDDAA KUPONU İLE 51.950 TL KAZANDI!

Son dakika gollerini bir kenara bıraktık, KPLNMalatyaspor'un arka arkaya tutan efsane kuponları ilgimizi çekti, odak noktamızı ona çevirmek zorunda kaldık!

1 değil, 2 değil, 5 değil, tam 10 kuponla 1 haftada toplam 51.950 TL kazanan KPLNMalatyaspor, Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de yıldızı parlattı.

İşte o kuponlardan bazıları...

5 maçlık kupon! İçinde Süper Lig, Premier Lig ve TFF 1. Lig maçları var, toplam kazanç 7.602 TL!

1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı İşte yeni kuponu...

4 maçlık kupon! İspanya, İtalya, Rusya ve Türkiye'den birer maç, toplam kazanç 9.905 TL!

1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı İşte yeni kuponu...

Yine 4 maçlık bir kupon, bu sefer sistem kuponu! 1.001 TL ile 18.553 TL kazanç!

1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı İşte yeni kuponu...

KPLNMalatyaspor adlı Misli.com üyesinin yeni kuponunu görmek için buraya tıklayın!

 

1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı İşte yeni kuponu...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

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