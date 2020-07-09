1 haftada 10 iddaa kuponu ile 51.950 TL kazandı! İşte yeni kuponu...

Bu bir ilandır

Hem ilk yarının hem de maç sonunun uzatma anlarında atılan gollerle kazanan kuponları bolca paylaştık, herkesin son dakika sevinçlerine önce şaşırdık sonra ortak olduk.

15 maçlık iddaa kuponu oynayıp 45+3'te 13.453 TL kazanan üyeyi hatırlıyor musunuz?

Peki tam 20 maçlık iddaa kuponu yapıp 90+6'da 6.650 TL kazanan üyeyi?

SON 1 HAFTADA 10 İDDAA KUPONU İLE 51.950 TL KAZANDI!

Son dakika gollerini bir kenara bıraktık, KPLNMalatyaspor'un arka arkaya tutan efsane kuponları ilgimizi çekti, odak noktamızı ona çevirmek zorunda kaldık!

1 değil, 2 değil, 5 değil, tam 10 kuponla 1 haftada toplam 51.950 TL kazanan KPLNMalatyaspor, Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de yıldızı parlattı.

İşte o kuponlardan bazıları...

5 maçlık kupon! İçinde Süper Lig, Premier Lig ve TFF 1. Lig maçları var, toplam kazanç 7.602 TL!

4 maçlık kupon! İspanya, İtalya, Rusya ve Türkiye'den birer maç, toplam kazanç 9.905 TL!

Yine 4 maçlık bir kupon, bu sefer sistem kuponu! 1.001 TL ile 18.553 TL kazanç!

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