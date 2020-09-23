1.1 milyar avroluk final! UEFA Süper Kupa...

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon avro oldu.

Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon avroluk değerleriyle göze çarpıyor.

Bayern Münihli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Serge Gnabry 90 milyon

Joshua Kimmich 85 milyon

Alphonso Davies 80 milyon

Leroy Sane 70 milyon

David Alaba 65 milyon

Robert Lewandowski 60 milyon

Leon Goretzka 60 milyon

Niklas Süle 48 milyon

Lucas Hernandez 45 milyon

Benjamin Pavard 45 milyon

Kingsley Coman 40 milyon

Thomas Müller 35 milyon

Corentin Tolisso 25,5 milyon

Manuel Neuer 18 milyon

Jerome Boateng 12 milyon

Tanguy Nianzou 11 milyon

Javi Martinez 10 milyon

Michael Cuisance 10 milyon

Joshua Zirkzee 9 milyon

Alexander Nübel 8 milyon

Adrian Fein 5 milyon

Sven Ulreich 3 milyon

Chris Richards 2,2 milyon

Jamal Musiala 1 milyon

Ron-Thorben Hoffmann 250 bin

TOPLAM 837,95 milyon

- Sevilla futbolcularının değeri



Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:



Futbolcu Değeri (avro)

Lucas Ocampos 50 milyon

Diego Carlos 50 milyon

Jules Kounde 30 milyon

Ivan Rakitic 20 milyon

Suso 17,5 milyon

Oscar Rodriguez 15 milyon

Tomas Vaclik 14,5 milyon

Joan Jordan 14,5 milyon

Oliver Torres 13,5 milyon

Marcos Acuna 12 milyon

Youssef En-Nesyri 12 milyon

Carlos Fernandez 10 milyon

Luuk de Jong 9,5 milyon

Franco Vazquez 9,5 milyon

Munir El Haddadi 9 milyon

Bryan Gil 9 milyon

Fernando Reges 8 milyon

Nemanja Gudelj 5,5 milyon

Roque Mesa 5,5 milyon

Ibrahim Amadou 5,5 milyon

Sergio Escudero 4,8 milyon

Joris Gnagnon 4,8 milyon

Alejandro Pozo 4,5 milyon

Sergi Gomez 4 milyon

Aleix Vidal 3,5 milyon

Jesus Navas 3,2 milyon

Bono 3 milyon

Sebastien Corchia 1,6 milyon

Juan Soriano 1,6 milyon

Javi Diaz 400 bin

TOPLAM 351,90 milyon

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