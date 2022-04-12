1-0'ın rövanşında Bayern Münih'te 4 eksik! Villarreal'in turu geçmesine verilen iddaa oranı...

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BAYERN MÜNİH

İlk maçı El Madrigal'de 1-0 kaybeden Bayern Münih, geçtiğimiz hafta sonu Bundesliga'da da Augsburg engelini zar zor 1-0'la geçti.

TD Julian Nagelsmann 4 ismin rövanş için maç kadrosunda olmayacağını açıkladı!

Niklas Süle, Corentin Tolisso, Eric Maxim Choupo-Moting ve Bouna Sarr sakatlıkları nedeniyle Allianz Arena'da boy gösteremeyecek...

Süle'nin yokluğunda stoper ikilisi büyük olasılıkla "Lucas Hernandez & Dayot Upamecano" şeklinde olacak. Orta saha ile hücum arasındaki köprüyü Joshua Kimmich ve Leon Goretzka oluşturacak.

Tur için farklı galibiyete ihtiyacı olan Bavyera ekibi, üçlü savunma ve Alphonso Davies ile Kingsley Coman'ın kanatlarda olduğu daha ofansif bir kadroyla da sahaya çıkabilir.

Her koşulda en ileride Robert Lewandowski, arkasında Thomas Müller izleyeceğiz...

VILLARREAL

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La Liga'da oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ALT" biten Villarreal, ilk maçın 10 dakikası dolmadan skor avantajını elde edip kusursuz bir savunma performansıyla zafere ulaşmıştı.

Arjantinli eldiven Geronimo Rulli 4 kurtarış yaptı, tecrübeli savunmacı Raul Albiol 8 kez top uzaklaştırdı.

Tottenham'dan kiralanan Giovani Lo Celso hücumda 5 şut pası verirken; 2 pas arası yapıp 8 ikili mücadele kazanarak orta alanda takımı ayakta tutmuştu.

Rövanş öncesi göze çarpan tek eksik Alberto Moreno... İspanyol sol bek mart ayının başında sakatlanıp sezonu kapatmıştı.

Lo Celso'nun servisleriyle kontrataklarda Arnaut Danjuma sürpriz gol arayacak. Gerard Moreno "kurt golcü" kimliğini konuşturmaya çalışacak.

TD Unai Emery; "Zor maç olacak, ilk maçtan daha çok savunma yapmak zorunda da kalabiliriz ama kalitemize ve karakterimize güveniyorum..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern Münih'in son 8 resmi maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Villarreal'in deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Münih kazanır" oldu!

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%46'lık kesim 1-0'ın rövanşında Kırmızılar'dan galibiyet bekliyor. Bayern'in "tek farklı" galibiyetlerinde maç uzatmaya gidecek...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Bayern Münih'in yıldız ismi Thomas Müller'in Bavyera ekibiyle en özel anları! İzleyelim...