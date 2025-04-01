0'dan 100'e Tadic'ten hızlı çıkan yok

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Süper dünya futbolundaki yeri, ekonomik koşullar ve ülkemizin coğrafi konumu gibi faktörler kulüplerimizin üst düzey yabancı oyuncu transferini neredeyse imkansız hale getiriyor. Dünya çapında kariyer yapan yetenekli futbolcular genelde kariyerlerinin son bölümünde Süper Lig kulüplerini tercih ediyor. Nitekim bu 3 büyüklerde forma giyen yabancıların çoğu bu niteliklere sahip. Kulüplerimizin bu tip futbolcuları transfer etmesi her ne kadar kamuoyunda olumlu karşılanmasa da birçoğunun, yerli ve genç meslektaşlarını gölgede bırakan parlak performanslar sergilediği de bir gerçek.





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Fenerbahçe’de forma giyen Dusan Tadic bu anlamda en iyi örneklerin başında geliyor.2023 yaz transfer döneminde kadroya katılan Sırp yıldız, geçen hafta Bodrum FK’yi 4-2 yendikleri Süper Lig maçında 100. kez sarı lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe Kulübü tarihinde bu sayıya en erken ulaşan ilk isim olan Dusan Tadic, 1.5 yıllık bu periyotta sadece sarı lacivertli kulübün değil, tüm Türkiye’nin en fazla resmi karşılaşma oynayan futbolcusu. 36 yaşındaki Tadic geldiği günden beri 3 tane ziraat Türkiye Kupası maçı dışında Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki tüm karşılaşmalarda görev yaptı.

SAKATLIK YADA CEZA SORUNU YAŞAMADI

Kupada geçen sezonki Adanaspor ve bu yılki Kasımpaşa maçlarında teknik heyet tercihiyle oynatılmayan Tadic, Erzurumspor karşılaşmasında da grip nedeniyle sahaya çıkamadı. Sakatlık ya da ceza problemi hiç yaşamayan tecrübeli kanat oyuncusu, forma giydiği 100 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandırırken 31de asist yapıp toplam 58 gole adını yazdırdı. Dusan Tadic’in ‘dalya’ yaptığı 1.5 yıllık süreçte en fazla resmi maça çıkan ikinci futbolcu, takım arkadaşı Sebastian Szymanski oldu. 98 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı yıldız, 19 gol attı, 28 de asist yaptı.

YAŞ ONLAR İÇİN RAKAMDAN İBARET



Üçüncü sırayı Fenerbahçe’nin bir başka yaşlı ve istikrarlı yıldızı 39 yaşındaki Edin Dzeko (90 maç, 44 gol, 17 asist) aldı. Listenin dördüncü sırasındaki isim ise 88 karşılaşmada Galatasaray kalesini koruyan 38 yaşındaki Fernando Muslera. Türkiye’de son 1.5 yılda en çok resmi müsabakaya çıkan 10 futbolcunun ilk 3 sırasında Fenerbahçeliler yer alırken, diğer oyuncuların 4’ünü Galatasaraylılar, son 3’ünü Beşiktaşlılar oluşturdu. Bu rakamlar da gösteriyor ki, yaş bazı futbolcular için sadece bir rakamdan ibaret.