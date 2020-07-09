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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 04:34,Son Güncelleme:

09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
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Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere Rusya Premier Liga ve hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ile keyfine keyif kat, CANLI YAYINLAR Misli.com'da! İşte günün maçları...

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 RSP FC Ural - Dinamo Moskova
19:00 PO1 Rio Ave - Portimonense
20:30 İS1 Eibar - Leganes
20:30 İS1 Mallorca - Levante
20:30 RSP Rubin Kazan - Krasnodar
21:15 PO1 CD Tondela - Porto
23:00 İS1 Athletic Bilbao - Sevilla
23:30 PO1 Famalicao - Benfica

Real Madrid ve Barcelona'nın şampiyonluk yarışı Misli.com'da!

La Liga'nın zirvesinde yer alan dev takımın maçlarının yanı sıra gözler aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için didinen diğer takımların üzerinde...

Bu akşam Athletic Bilbao, San Mames'te Sevilla'yı konuk edecek...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Üst üste 2 maç kaybedip 6 puan geriye düşen Benfica, Famalicao deplasmanında; hatasız ilerleyen Porto ise Tondela...

Rio Ave ile Portimonense'nin Portekiz Primeira'daki kritik kapışmasını da kaçırmayın!

Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig maçlarıyla da keyfine keyif kat!

09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...

09.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

 

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