08.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

16:00 LP Arutiunyan, Artem - Suharkov, Oleg

16:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kirilenko, Andrey

16:00 LP Nemashkalo, Vladimir - Sayanov, Denis

16:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei

16:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis

16:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Kolesnikov, Dmitriy

17:00 LP Homutov, Serguei - Suharkov, Oleg

17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey

17:00 LP Molodtsov, Denis - Sayanov, Denis

17:30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii

17:30 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey

19:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Pravednov, Andrey

19:00 LP Menshikov, Andrey - Kuzmin, Sergey

19:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Demic, Ying

19:30 LP Novikov, Ilya - Basmanov, Dmitry Evgeniev

19:30 LP Rakhmanov, Viktor - Andreev, Danila

19:30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir

20:00 LP Demic, Ying - Rakhmanov, Viktor

20:00 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya

20:00 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg

20:30 LP Andreev, Danila - Vladimirovich Vahnin, Geo

20:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Menshikov, Andrey

20:30 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy

21:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg

21:00 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya

21:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Rakhmanov, Viktor

21:30 LP Demic, Ying - Andreev, Danila

21:30 LP Kuzmin, Sergey - Basmanov, Dmitry Evgeniev

21:30 LP Pravednov, Andrey - Safonov, Vladimir

21:30 AL2 Hamburg - Holstein Kiel

Bayern ve Dortmund hafta sonunu kazançlı geçti, 7 puan farkla Münih ekibi liderliğini korudu.

Schalke kan kaybetmeye devam etse de Düsseldorf ve Bremen'in kayıpları da sürünce orta sıralarda kalmaya devam etti.

Leverkusen ve M'Gladbach'ın yenildiği haftada RB Leipzig de 90+2'de kalesinde gol görünce, aralarından sıyrılma şansını kaçırdı.

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Almanya 2. Bundesliga'da Stuttgart, evinde Osnabruck engeline takılınca Hamburg'a gün doğdu! Rakip Holstein Kiel'i de hafife almamak gerek, önce Stuttgart'ı yendi ardından da Bielefeld'e kök söktürdü...

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