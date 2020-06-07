07.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi ve hatta Masa Tenisi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13:00 GK1 Seongnam FC - Daegu FC
13:00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Gwangju FC
14:30 AL2 Erzgebirge Aue - Karlsruhe
14:30 AL2 Hannover 96 - Heidenheim
14:30 AL2 Stuttgart - Osnabruck
14:30 AL1 Werder Bremen - Wolfsburg
16:30 AL1 Union Berlin - Schalke 04
17:00 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir
17:00 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:00 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery
17:30 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya
17:30 LP Rakhmanov, Viktor - Andreev, Danila
17:30 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg
18:00 AV1Ş Hartberg - Salzburg
18:00 AV1Ş Wolfsberg - LASK
19:00 AL1 Augsburg - Köln
19:00 LP Yanshaev, Alexey - Nikiforov, Oleg
19:00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem
19:00 LP Klimentev, Vladimir - Pandur, Ivan
19:30 LP Homutov, Serguei - Suharkov, Oleg
19:30 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
19:30 LP Pyshkin, Sergey - Pashkov, Nikolay
20:00 LP Pandur, Ivan - Pyshkin, Sergey
20:00 LP Nikiforov, Oleg - Vakar, Sergey
20:00 LP Arutiunyan, Artem - Homutov, Serguei
20:30 AV1Ş Rapid Wien - Sturm Graz
20:30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Yanshaev, Alexey
20:30 LP Suharkov, Oleg - Matveev, Igor
20:30 LP Pashkov, Nikolay - Klimentev, Vladimir
21:00 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey
21:00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
21:00 LP Klimentev, Vladimir - Pyshkin, Sergey
21:30 LP Arutiunyan, Artem - Suharkov, Oleg
21:30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
21:30 LP Pandur, Ivan - Pashkov, Nikolay
21:30 YUSŞ AEK Athens - Panathinaikos
Bayern, Leverkusen deplasmanında kazandı liderliği kaybetmedi. Dortmund fire vermedi ancak RB Leipzig takıldı. Bundesliga'nın düşme hattı da fokur fokur kaynıyor...
Augsburg ile Köln kritik maçta kozlarını paylaşacak! Bremen, sahasında Avrupa bileti kovalayan Wolfsburg'u konuk edecek!
Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Sadece Almanya Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...
Almanya 2. Bundesliga'da lider Arminia Bielefeld takıldı, gözler Stuttgart'ta!
Avusturya "Şampiyonluk" Grubu'nda Wolfsberger ile LASK zorlu maçta karşı karşıya!
Yunanistan'da AEK, Panathinaikos'u konuk edecek!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
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Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...
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