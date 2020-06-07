07.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:00 GK1 Seongnam FC - Daegu FC

13:00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Gwangju FC

14:30 AL2 Erzgebirge Aue - Karlsruhe

14:30 AL2 Hannover 96 - Heidenheim

14:30 AL2 Stuttgart - Osnabruck

14:30 AL1 Werder Bremen - Wolfsburg

16:30 AL1 Union Berlin - Schalke 04

17:00 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir

17:00 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:00 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery

17:30 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya

17:30 LP Rakhmanov, Viktor - Andreev, Danila

17:30 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg

18:00 AV1Ş Hartberg - Salzburg

18:00 AV1Ş Wolfsberg - LASK

19:00 AL1 Augsburg - Köln

19:00 LP Yanshaev, Alexey - Nikiforov, Oleg

19:00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem

19:00 LP Klimentev, Vladimir - Pandur, Ivan

19:30 LP Homutov, Serguei - Suharkov, Oleg

19:30 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik

19:30 LP Pyshkin, Sergey - Pashkov, Nikolay

20:00 LP Pandur, Ivan - Pyshkin, Sergey

20:00 LP Nikiforov, Oleg - Vakar, Sergey

20:00 LP Arutiunyan, Artem - Homutov, Serguei

20:30 AV1Ş Rapid Wien - Sturm Graz

20:30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Yanshaev, Alexey

20:30 LP Suharkov, Oleg - Matveev, Igor

20:30 LP Pashkov, Nikolay - Klimentev, Vladimir

21:00 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey

21:00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei

21:00 LP Klimentev, Vladimir - Pyshkin, Sergey

21:30 LP Arutiunyan, Artem - Suharkov, Oleg

21:30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik

21:30 LP Pandur, Ivan - Pashkov, Nikolay

21:30 YUSŞ AEK Athens - Panathinaikos

Bayern, Leverkusen deplasmanında kazandı liderliği kaybetmedi. Dortmund fire vermedi ancak RB Leipzig takıldı. Bundesliga'nın düşme hattı da fokur fokur kaynıyor...

Augsburg ile Köln kritik maçta kozlarını paylaşacak! Bremen, sahasında Avrupa bileti kovalayan Wolfsburg'u konuk edecek!

Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Sadece Almanya Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

Almanya 2. Bundesliga'da lider Arminia Bielefeld takıldı, gözler Stuttgart'ta!

Avusturya "Şampiyonluk" Grubu'nda Wolfsberger ile LASK zorlu maçta karşı karşıya!

Yunanistan'da AEK, Panathinaikos'u konuk edecek!

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