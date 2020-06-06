06.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi ve hatta Masa Tenisi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13:00 GK1 Busan I Park - Sangju Sangmu Phoenix
13:00 GK1 Pohang Steelers - Ulsan Hora-I
14:00 AL2 Arminia Bielefeld - Nürnberg
14:00 AL2 Jahn Regensburg - Darmstadt 98
14:00 AL2 Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden
16:30 AL1 B. Leverkusen - Bayern Münih
16:30 AL1 Eintracht Frankfurt - Mainz
16:30 AL1 F. Düsseldorf - Hoffenheim
16:30 AL1 Leipzig - Paderborn
17:00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
17:00 LP Klimentev, Vladimir - Pyshkin, Sergey
17:00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander
17:30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
17:30 LP Pashkov, Nikolay - Tukh, Igor
17:30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey
18:00 AV1D Admira Wacker - Mattersburg
18:00 AV1D Altach - WSG Tirol
18:00 AV1D St. Pölten - Austria Wien
19:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy
19:30 AL1 B. Dortmund - Hertha Berlin
20:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie
20:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey
21:30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy
21:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis
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Dün M'Gladbach kaybetti, bugün Leverkusen bakalım Bayern karşısında ne yapacak? Dortmund ile RB Leipzig de sahada...
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