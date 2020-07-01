01.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Safonov, Vladimir - Yusipov, Timofey

15:30 LP Ivanov, Valery - Shagarov, Oleg

16:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Frolov, Alexander

16:00 LP Yusipov, Timofey - Ivanov, Valery

16:30 LP Demic, Ying - Shirokov, Vladimir

16:30 LP Skrebnev, Aleksandr - Lavrinenko, Dmitry

17:00 LP Lavrinenko, Dmitry - Molodtsov, Denis

20:30 İS1 Alaves - Granada

20:30 İS1 Valencia - Athletic Bilbao

21:00 PO1 Belenenses - CD Tondela

23:00 İS1 Real Betis - Villarreal

23:00 İS1 Real Valladolid - Levante

Barcelona'nın puan kayıpları Real Madrid'in firesiz ilerleyişi sonrası liderliği alması!

Bu akşam milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Levante'yi ağırlayacak...

Formda Villarreal, Real Betis deplasmanında... Celades sonrası Valencia, Athletic Bilbao karşısında neler yapacak?

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica üst üste kayıplar yaşadı, Porto liderlikteki farkı açıyor! Bu amansız yarış da Misli.com'da...

Bu akşam Portekiz Primeira'da Tondela, Belenenses'e konuk olacak...

Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

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