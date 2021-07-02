SaveApexLegends, Respawn’ı harekete geçirdi

Twitter’da paylaştığı twitlonger linkinde “Boş vaatler, boş umutlar. Çok geç olmadan Apex Legends’ı kurtar #SaveApexLegends” başlığıyla bir açıklama yaptı. Geliştirici Respawn, zaman zaman ban dalgalarıyla gündeme gelerek oyuncuları sevindiriyordu. Ancak görünen o ki bu çabalar rekabet faktörünün söz konusu olduğu her oyunda olduğu gibi yetersiz kalıyor.

Profesyonel oyuncunun başlattığı etiketle birlikte büyüyen tepkiler, Respawn’ı harekete geçirdi. Geliştiriciler, bu konuda iyileştirmeler yapılacağını söyleyerek şunları vaat etti:

Manuel tespit için çalışan kişi sayısının artırılması

Otomatik tespitteki araçları geliştirilmesi

Var olan sistem ve araçların iyileştirilmesi

Playing against cheaters sucks. We'll keep you updated as we ship the above changes and pursue new ones. — Respawn (@Respawn) June 28, 2021

sweetdreams’in söylediğine göre hile problemleri altı ay önce Japonya, Tayvan, Singapur sunucularındaki insanların Kuzey Amerika (NA) sunucularına girmesiyle birlikte artmaya başladı. Bununla birlikte şu ana kadar hep gerçekleştirilmeyen vaatler veren geliştiricilerin bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

Respawn’ın yapacağını söylediği düzenleme ve yeniliklerin etkilerini oyunda yakın zamanda görecek miyiz henüz bilmiyoruz. Ancak Respawn, bu konuda aksiyon aldıkça bunu oyunculara duyuracağını açıkladı.