SaveApexLegends, Respawn’ı harekete geçirdi

Twitter’da paylaştığı twitlonger linkinde “Boş vaatler, boş umutlar. Çok geç olmadan Apex Legends’ı kurtar #SaveApexLegends” başlığıyla bir açıklama yaptı. Geliştirici Respawn, zaman zaman ban dalgalarıyla gündeme gelerek oyuncuları sevindiriyordu. Ancak görünen o ki bu çabalar rekabet faktörünün söz konusu olduğu her oyunda olduğu gibi yetersiz kalıyor.

Empty Promises and False Hope. #SaveApexRanked before it's too late. Read: https://t.co/ruTdiQ7FGN

Profesyonel oyuncunun başlattığı etiketle birlikte büyüyen tepkiler, Respawn’ı harekete geçirdi. Geliştiriciler, bu konuda iyileştirmeler yapılacağını söyleyerek şunları vaat etti:

Playing against cheaters sucks. We'll keep you updated as we ship the above changes and pursue new ones.