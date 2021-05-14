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GeriBasketbol Ӧmer Faruk Yurtseven NBA takımlarından Miami Heat'le sözleşme imzaladı
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Basketbol
Haber Giriş: 14.05.2021 - 22:43 | Son Güncelleme:

Ӧmer Faruk Yurtseven NBA takımlarından Miami Heat'le sözleşme imzaladı

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Ӧmer Faruk Yurtseven NBA takımlarından Miami Heat'le sözleşme imzaladı

NBA takımlarından Miami Heat, son olarak Oklahoma City forması giyen 22 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı

NBA ekiplerinden Miami Heat, 2013-16 yılları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen milli basketbolcu Ӧmer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı.

Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.

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