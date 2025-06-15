🔴 CANLI | Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk kanat operasyonu!

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim için resmi teklif yapıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Nice forması giyen Evann Guessand için resmi teklifte bulundu.
24 yaşındaki forvet oyuncusuna Fenerbahçe dışında Premier Lig'den de resmi teklif gittiği, oyuncu ve menajerinin teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.
KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR
Santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Guessand, geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda 42 maçta forma giyerken 13 gol - 10 asistlik performans sergiledi.
Leroy Sane ile transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu.
TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic yakın bir zamanda İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimiyle yüz yüze görüşmelerde bulunacak.
Galatasaray'ın teklifi ile Inter'in talepleri arasında hala kapatılması gereken bir fark olduğu belirtilirken, tarafların anlaşma sağlama konusunda iyimser olduğu kaydedildi.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Inter'den yıllık 6.5 milyon net maaş kazanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan deviyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
SUUDİ KULÜPLERİ TAKİPTE
Inter'in 40 milyon Euro bonservis talep ettiği iddia edilen milli futbolcuyla Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor.
Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun olası Galatasaray’a transferi için yerine 3 isim belirledi.
Bu isimler Atalanta'dan Ederson, Lazio'dan Nicolo Rovella ve Torino'dan Samuel Ricci.
(Mediaset)
Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe; Saint-Maximin, Tadic ve Kostic gibi isimlerin ayrılığı sonrasında kanat bölgesine mutlaka bir yıldız transferi yapmak istiyor.
Bu doğrultuda Sarı-lacivertliler’in gündemine Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımında forma giyen Moussa Diaby geldi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosunu üst düzey bir santrforla güçlendirmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon yaşanan gol yollarındaki sıkıntılardan ders çıkaran Siyah-Beyazlı yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.
Kara Kartal’ın radarındaki son isim ise Premier Lig ekiplerinden Brentford’da forma giyen Brezilyalı golcü Igor Thiago oldu.
Brentford’un geçtiğimiz sezon başında Belçika’nın Club Brugge'dan 33 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor için Beşiktaş transfer komitesi, İngiliz kulübüyleilk teması kurdu.
Brentford, oyuncusunu bonservisiyle satmaya sıcak bakmıyor ancak Beşiktaş’ın kiralama formülü masaya yatırması ihtimaller dahilinde. Kara Kartal, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de beklenen seviyeye tam olarak ulaşamayan Igor Thiago’nun, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Thiago’nun menajeriyle yapılan ilk temaslarda oyuncunun Türkiye’de forma giymeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
(Fanatik)
Muslera'nın ayrılığı sonrası gündeme gelen isimlerden biri olan Alman eldiven Marc-Andre ter Stegen, Cim Bom’a yeşil ışık yaktı.
Barcelona'da Joan Garcia transferi sonrasında üçüncü kaleci konumuna düşecek olan Alman file bekçisi kendisine yeni bir kulüp aramaya başladı.
Sarı-Kırmızılılar son birkaç günlük süreçte 33 yaşındaki kaleciyle temas üstüne temas kurdu.
Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Fransız basınından flaş transfer iddiası geldi.
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Parma forması giyen Kongolu forvet Gabriel Charpentier ile ilgileniyor.
Haberin devamında Charpentier'in önceliğinin İtalya'da kalmak olduğu ancak transfer tekliflerine kapalı olmadığı kaydedildi.
Trabzonspor, Premier Lig'e veda eden Southampton'da forma giyen eski oyuncusu Onuahcu’yla ilgili yaptığı pazarlıklarda son viraja girdi.
Oyuncu tarafıyla 3 yıllık kontrat için el sıkışan Trabzonspor'un, İngiliz ekibiyle 5 5.5 milyon Euro civarında bir rakama anlaşacakları öğrenildi.
Taraflar arasında ödeme planı, peşinat konusu ve bonuslar gibi son detaylar görüşülüyor.
(Fanatik)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren sarı-lacivertlier, aradığı ismi İtalya'da buldu.
HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Moise Kean'i listesine aldı.
Sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan ekiplerinin istediği Youssef En-Nesyri'yi elden çıkarması halinde bu transferde olumlu gelişmelerin yaşanabileceği, aksi halde 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan İtalyan yıldızın transferinin oldukça zor olduğu kaydedildi.
Geride bıraktığımız sezonu Milan’da kiralık geçiren Manchester City’den Kyle Walker için Fenerbahçe devreye girmişti. Walker, City’nin FIFA Dünya Kulüpler Kupası kadrosunda yer almıyor.
35 yaşındaki sağ bekin City ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Menajer Pep Guardiola’nın planlarında yer almayan İngiliz yıldız için en ciddi girişimin, Sarı-Lacivertliler’den geldiği konuşuluyor.
City’den senelik vergiler hariç 5 milyon euro civarında bir para kazanan tecrübeli futbolcuya Kanarya’nın, yaklaşık 7 milyon euroluk bir teklif yapacağı konuşuluyor.
Walker'ın bu teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe’nin bonservis konusunda City ile kolaylıkla anlaşabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.
(Fanatik)