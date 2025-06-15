🔴 CANLI | Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk kanat operasyonu!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR!

Leroy Sane ile transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic yakın bir zamanda İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimiyle yüz yüze görüşmelerde bulunacak.

Galatasaray'ın teklifi ile Inter'in talepleri arasında hala kapatılması gereken bir fark olduğu belirtilirken, tarafların anlaşma sağlama konusunda iyimser olduğu kaydedildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Inter'den yıllık 6.5 milyon net maaş kazanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan deviyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

SUUDİ KULÜPLERİ TAKİPTE

Inter'in 40 milyon Euro bonservis talep ettiği iddia edilen milli futbolcuyla Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor.