Metris'ten çıktı hemen kebapçıya gitti

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3 Temmuz'da başlayan şike soruşturması sonrasında bir çok isim tutuklandı. Bu isimlerden 8 tanesi bugün tahliye oldu. Bu isimler; Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Tayfur Havutçu, Beşiktaş Protokol Müdürü Ahmet Ateş, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın, Eskişehirspor Eski Sportif Direktörü Ümit Karan, Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay ve Diyarbakırspor Eski Başkanı Abdurrahman Yakut.

ÇIKIŞLARI UZUN SÜRDÜ

8 kişinin eşyaları kısa sürede arabalarına taşındı ancak cezaevinden ayrılmaları uzun zaman aldı. Tahliye olan isimler, içerde kalanlara veda etmek için onları ziyaret etti.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER / WEB TV

CEZAEVİNDEN BÖYLE ÇIKTILAR / WEB TV



HAVUTÇU'DAN İLK AÇIKLAMA / WEB TV

ÖNCE YAKUT ÇIKTI

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Cezaevinden ilk çıkan isim, Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut oldu. Yakut, kapıdan oğluna sarılarak çıktı. Ayrıca Abdurrahman Yakut, arabası ile kapıdan çıkarken kameralara 'Teşekkür ederim, çok sağolun' diyerek el salladı. Abdurrahman Yakut'u kızı ve Abdullah Bingingüllüoğlu ile yeğeni Muhammed Yakut karşıladı. Yakut en çok kebabı özlediğini ifade ederek yakın dostları ile restauranta giderek özlem giderdi. Ayrıca Yakut, Diyarbakır'da bulunan ailesi ile telefonla konuştu.

METRİS'TEN BÖYLE AYRILDILAR / FOTO GALERİ



'3 FİDAN'

Abdurrahman Yakut'un ardından kapıda 3 Beşiktaşlı, Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş göründü. Bu isimler çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar 'Beşiktaş'ın 3 fidanı' diye tempo tuttu. Ayrıca Beşiktaş taraftarları 3 Beşiktaşlı'ya 3'lü çektirmeyi de ihmal etmedi..

ADALI KİMSEYİ İSTEMEDİ

Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı 'Beni bu halde görmelerini istemiyorum' diyerek eşi ve çocuklarının çıkaşa gelme isteklerini kabul etmedi. Adalı'yı karşılaşmak için sadece dayısı geldi.

NESLİHAN HAVUTÇU MOTİVE ETTİ

Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, dışardaki gergin bekleyiş sırasında herkesi motive eden isim oldu. Bayan Havutçu, eşini kapıda gördüğü anda gözyaşlarını tutamadı. Hemen birbirine sarılan Havutçu çifti, uzun süre hasret giderdi.

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JANDARMALAR ÜZÜLDÜ

Serdal Adalı'nın cezaevinden ayrılacak olmasına sevinen isimlerden biri de orada görev yapan jandarmalar oldu. Adalı kapıdan çıkarken yanına gelen jandarmalar 'geçmiş olsun' dileğinde bulundular.

METRİS ÖNÜNDEN GÖRÜNTÜLER / WEB TV



METRİS ÖNÜNDE BÜYÜK SEVİNÇ / WEB TV

Çıkanlar

Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, İbrahim Akın, İskender Alın, Ahmet Ateş, Korcan Çelikay, Abdurrahman Yakut, Ümit Karan.

Kalanlar

Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan, Tamer Yelkovan, Mehmet Yenice, Mecnun Odyakmaz, Ahmet Çelebi, Bülent Uygun, Ömer Ülkü, Olgun Peker, Coşkun Çalık, Abdullah Eker, Selim Kımıl, Hakan Karaahmet, Abdullah Karakuş, Haldun Şenman, Yusuf Turanlı, Emre Talat Koçak, Sami Dinç, Ali Kıratlı, Abdullah Başak, Bülent İşcen.

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Yasağı kalkanlar

İbrahim Akın, İskender Alın, Tayfur Havutçu, Ümit Karan, Korcan Çelikay, Cengiz Demirel, Doğan Ercan, Emenike, Fatih Akbaba, Vederson, Halil Köntek, Hikmet Karaman, Kenan Yaralı, Levent Eriş, Mahmut Boz, Mehmet Boz,

Mehmet Şen, Murat Öztürk, M.Ulaş Ortakaya, Serdar Berkin, Serdar Kulbilge, Sezer Öztürk, Şükrü Ongan, T.Çağrı Üzer, Zafer Önder İpek, Faruk Yaşar, Sercan Yıldırım, Murat Şahin.

Yasağı devam edenler

Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Göksel Gümüşdağ, Şekip Mosturoğlu, Sadri Şener, Abdullah Başak, Abdurrahman Yakut, Ahmet Çelebi, Ahmet Ateş, Ali Kıratlı, Bülent Uygun, Bülent İşçen, Cemil Turan, İlhan Ekşioğlu, Mecnun Odyakmaz, Mehmet Yenice, Ömer Ülkü, Sami Dinç, Serdal Adalı, Tamer Yelkovan, Yusuf Turanlı, Beşir Acar, Erdem Konyar, Faruk Taşseten, Hasan Çetinkaya, Mithat Halis, Sani Şener, Nevzat Şakar, Alaeddin Yıldırım, Samet Güzel, Serkan Acar, Ümit Aydın, Yavuz Ağırgöl, Zafer Tüzün, Zeki Mazlum, Metin Korkmaz