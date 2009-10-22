Soyunma tarzÄ±nÄ±z sizi ele veriyor

GeliÅŸigÃ¼zel soyunanlar: EÄŸer soyunurken Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± rastgele evinizin herhangi bir tarafÄ±na fÄ±rlatanlardansanÄ±z, arkadaÅŸ canlÄ±sÄ± birisiniz. HayatÄ± bir parti gibi gÃ¶rÃ¼yorsunuz. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizde rahat ve aÃ§Ä±k fikirlisiniz. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n sizin hakkÄ±nÄ±zda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ise hiÃ§ umurunuzda deÄŸil. (Zaten muhtemelen ardÄ±nÄ±zdan bunlarÄ± toplayacak biri vardÄ±r. Yoksa sÄ±kar biraz bu kadar daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k. Bu tip insanlarÄ±n beraberlik ya da evlilik hayatlarÄ±nda mutlaka Ã§orap kavgasÄ± olur.)

Titiz soyunanlar: EÄŸer Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde bir yere koyuyorsanÄ±z ciddi birisiniz ve sakin yaÅŸamayÄ± tercih ediyorsunuz. RutinliÄŸi seviyorsunuz. Hayattaki problemlerin Ã¼stesinden gelmenin en iyi yolunun onlardan uzak olmak gerektiÄŸine inanÄ±yorsunuz. (Bunlar kirlileri ayÄ±rdÄ±ktan sonra ceketleri hemen havalandÄ±rmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼r, asÄ±lacak bir ÅŸey varsa da asarlar. Zaten Ã§oÄŸu ÅŸeyi de kirliye atarlar. Aman Ã¼tÃ¼lendikten sonra bir ÅŸeyi yanlÄ±ÅŸ yere koymayÄ±n, kÄ±yamet kopar.)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°lk ayakkabÄ± ve Ã§oraplarÄ± Ã§Ä±karanlar: MÃ¼kemmeliyetÃ§i, utangaÃ§ ve yoÄŸun birisiniz. Bir karar vermeden Ã¶nce iyice dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. GÃ¼venilir birisiniz. Nelere ne kadar dikkat edilmesi gerektiÄŸini iyi biliyorsunuz. Ãœzerinize dÃ¼ÅŸenleri methodik bir biÃ§imde bÃ¼yÃ¼k konsantrasyonla Ã§Ã¶zÃ¼mlÃ¼yorsunuz.

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YavaÅŸ soyunanlar: EÄŸer tiÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼zÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra pantolonunuzu on dakika sonra Ã§Ä±karanlardansanÄ±z, Mesit YÄ±lmaz gibisiniz demektir. Kendine gÃ¼venen, entelektÃ¼el, derin dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve fazla zorluk Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen birisiniz. AyrÄ±ca kendinize fazla zaman ayÄ±rmayÄ± ve dolayÄ±sÄ± ile yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± seviyorsunuz. (HayatÄ±nÄ±zdaki kiÅŸi bÃ¶yle biri ise Ã§amaÅŸÄ±r makinesini kurmak iÃ§in asla onu beklememelisiniz. AyrÄ±ca soyunduÄŸu gibi giyiniyorsa yorum yok!)

HÄ±zlÄ± soyunanlar: EÄŸer kÄ±yafetlerinizi olabildiÄŸince Ã§abuk Ã§Ä±karanlardansanÄ±z baÅŸkalarÄ±na Ã¶nem veren birisiniz. DiÄŸer insanlarÄ±n sizden beklentileri Ã§ok Ã¶nemli. Kendi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan da endiÅŸelisiniz. Ã‡oÄŸunlukla iÅŸi gÃ¼cÃ¼ bol olan ve aile dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼ birisiniz. (En idealler... ÅžipÅŸak soyunur ve rahatlarlar.)

Ä°lk mÃ¼cevherler Ã§Ä±kÄ±yorsa: EÄŸer ilk olarak mÃ¼cevherlerinizi, aksesuarlarÄ±nÄ±zÄ± ve hatta saatinizi Ã§Ä±karÄ±yorsanÄ±z sÄ±cak, dÃ¼ÅŸÃ¼nceli, duygusal, hassas ve romantik birisiniz. (Saatinizi Ã§Ä±kartarak evde zaman mevhumunuzun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stererek karÅŸÄ±nÄ±zdakini Ã§ok mutlu ediyorsunuz bir kere. Ama lÃ¼tfen alyansÄ±nÄ±zÄ± orada burada bÄ±rakmayÄ±n. BaÅŸkasÄ±nÄ±n evinde soyunmaya da hiÃ§ kalkmayÄ±n.)

Her seferinde farklÄ± iseniz: ÅžÃ¼pheci ve ilginÃ§ biri olduÄŸunuzu sÃ¶yleyebiliriz. Risk almayÄ± ve macerayÄ± seversiniz. O gÃ¼nkÃ¼ tutumunuza gÃ¶re ne yapacaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸir. (AyrÄ±ca bunu bir sisteme oturtun artÄ±k. Ne o Ã¶yle her seferinde sizi takip etmek zorunda mÄ±yÄ±z. Sonra "en sevdiÄŸim bilmemnem nerdeeeee?" diye baÄŸÄ±rmayÄ± biliyorsunuz. Ne bilelim nerede...)

Bir de eve girip soyunmadan, bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o kÄ±yafetle ortada dolanan tipler vardÄ±r ki iÅŸte onlardan uzak durun. Okuldan gelmiÅŸ Ã§ocuÄŸunuza soyunmayÄ± Ã¶ÄŸretmek gibi ona da bunun Ã¶nemini ve yararÄ±nÄ± gerekir. Hatta banyoya sokup yÄ±kamanÄ±z da sÃ¶z konusu olabilir. Neyse ki tuvaletlerini kendileri yapabilir...Â

