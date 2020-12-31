Yemek yemeyi maceraya dönüştüren 6 restoran
Günümüzde restoranlar müşterilerine sadece yemek değil aynı zamanda bir deneyim sunuyor. Kiminin yemek salonu suyun altında kimi yemeklerini bir volkandan gelen ısıyla pişiriyor. Meraklısı için işte bu restoranlardan en ilginç 6 tanesi...
Under - Norveç
Norveç'in en güney ucunda, Kuzey Denizi kıyısında bulunan Under, dışarıdan bakıldığında denize batmış büyük bir beton tüp gibi görünüyor. Avrupa'nın ilk, dünyanın ise en büyük sualtı restoranı olan Under'da müşteriler mezgit, morina gibi balıkların yanı sıra yengeç, ıstakoz, kedibalığı gibi deniz canlılarının eşliğinde yemeklerini yiyebiliyor. Under ismi, suyun 5 metre altındaki bu restoran için hem İngilizce "altında" hem de Norveççe "mucize" anlamına geldiği için seçilmiş.
The Wieners Circle - ABD
Chicago şehrinde bulunan bu sosisli sandviç büfesinin ilginç yanı ise müşterilerle çalışanların birbirlerine sürekli küfrediyor olmaları. Daha da acayip olan ise şu: Yine ABD'de bu özelliği taşıyan bir restoran daha var. Onun adı da Dick's Last Resort.
Kayabukiya - Japonya
Tokyo'nun kuzeyinde bulunan bu restoran 2008'de YouTube'da yayınlanan bazı videolar sayesinde uluslararası üne kavuştu. Dışarıdan bakıldığında geleneksel gibi görünen restoranın ilginç tarafı, personeli arasında Yat-çan ve Fuku-çan adlı iki makak maymunun bulunması. Bu maymunlar insan giysileriyle gezip müşterilerden sipariş alıyor hatta servis yapıyorlar.
Kinderkookkafe - Hollanda
Amsterdam'da bulunan Kinderkookkafe'nin ilgin yanı ise tüm çalışanlarının çocuklar olması. Mutfağından servisine tüm personeli çocuklar olan Kinderkookkafe'nin en müdavim müşterileri ise çalışanların aileleri.
El Diablo - İspanya
İspanya'nın Lanzarote adasında bulunan El Diablo'nun ilginçliği ise mutfağında kullanılan ısı kaynağından geliyor. Zira burada yemekleri pişirmek için aktif bir volkandan gelen ısıdan faydalanılıyor.
Fritz's Railroad Restaurant - ABD
Kansas'ta bulunan bu restoran çocuklu aileler için mükemmel bir fikir olabilir. Zira servis elemanı çalıştırmayan bu restoranda siparişler, kocaman bir oyuncak trene yüklenerek müşterilere ulaştırılıyor.
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