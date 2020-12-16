Tüm dünyada çok sevilen en lezzetli 9 Fransız tatlısı

Ahududulu Makaron

Fransız tatlıları arasında nispeten en zor olanlardan biri ahududulu makaronlardır. Ama denediğinizde, buna değeceğini göreceksiniz. Makaronlarda, doğru sıcaklığı korumak en zor kısımdır. Malzemelere gelince, temel malzemeleri arasında badem çiçeği, şeker, yumurta beyazı ve pembe renk için gıda boyası geliyor. Bize göre makaronlar Fransızların en sevilen tatlılarından olmayı fazlasıyla hak ediyor.







Vanilyalı Krem Brüle (Creme Brulee)

Crème brulee muhtemelen hepimizin sevdiği bir Fransız tatlısıdır, hem de yapımı oldukça kolaydır. Yapımı için yarım yağlı ve tam yağlı kremaya, vanilyaya, yumurtalara ve hem beyaz hem de esmer şekere ihtiyacınız olacak. Son olarak üzerini pürmüzlemeyi unutmayın tabii...

Tarte Tatin

Klasik Fransız tatlıları, zengin tadı ve basit pişirme süreçleriyle bilinir. Tarte tatin bu kurala uyuyor ve zamanınızı almadan sofralarınıza ulaşıyor, hem de nefis tadıyla…Bu aslına bakıldığında tavada yapılan bir elmalı turta, ancak çok çok hafif bir dokunuş gerektiren ev yapımı karamel onu özel kılıyor.

Krep Pasta

Krep yapmak zor olabilir, ancak birkaç denemede bunun üstesinden gelebilirsiniz. Krep pastayı hazırlarken de zaten bol bol pratik yapma fırsatı bulacaksınız. Aralarında lezzetli bitter çikolatalı krema bulunan krep katmanlarıyla harika bir pastaya ne dersiniz?





Profiterol

Profiterolün, en popüler Fransız tatlılarından biri olmasının elbette geçerli bir nedeni var. Nefis kreması ve hafif hamuruna bitter çikolata sosunun eklenmesi ile birlikte enfes bir tada dönüşüyor.

Limonlu Sufle

Suflenin herkesin bildiği gibi kendine has bir kıvamı ve tüyoları vardır, ancak bu tarifi yaparken dikkatli olursanız, sonuçları mükemmel olacaktır. Bunun için mutlaka sufle fırın kaplarına ihtiyacınız olacak, ayrıca tadının yoğun olmasını istiyorsanız çilek sosu da ekleyebilirsiniz.

Çilekli Savarin



Çileğin içinde olduğu her tarif gibi çilekli savarin de en sevilen Fransız tatlılarından biri. Bu mayalı tatlıyı özel kılan başka bir malzemesi de tereyağı. Çilekli savarin’i hazırlamak diğerlerine göre daha fazla emek istese de sonuçlarına değer!







Krem Karamel

Krem karamel, Fransız mutfağına ait sevdiğimiz tatlıların en başında gelir. Bu kremsi, hafif muhallebiyi tatlandıran ve özel kılan şey ile elbette zaman geçtikçe eriyerek, tatlıya renk veren karameli. Tatlıya biraz farklılık katmak ve dengelemek istiyorsanız, vanilyalı dondurma veya çırpılmış krema ile servis edebilirsiniz.

Çikolatalı Pots de Creme

Çikolata, birçok Fransız tatlısında temel bir malzemedir. Çikolatanın her halini sevenlerdenseniz, bu tatlıya bayılacaksınız. İnanılmaz derecede zengin ve yoğun bir tatlı olan pots de creme, kahveyle buluştuğunda efsaneye dönüşür!