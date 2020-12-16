Tereyağını hızlı bir şekilde yumuşatmanın 7 yolu

Mikrodalgada



Muhtemelen pek çoğumuz bu yöntemin varlığından bile habersiziz. İlk başta, “Ya çok fazla erirse, sıcaklığını ayarlayamazsak hamuru bozar mı?” endişeleri yaşıyor olabilirsiniz. Ancak mikrodalgayı düşük sıcaklığa ayarlayıp, 15 saniye ile işleme başlayabilirsiniz. Eğer yeteri kadar yumuşamadıysa, 5 saniye daha ekleyerek tereyağını kontrollü bir şekilde yumuşatabilirsiniz. Tabii öncesinde tabağın altına yağlı kağıt sermeyi unutmayın.



Ilık su

Kilitli bir poşete tereyağını koyun, ardından havasını alıp poşeti kapatın ve son olarak da kaseye doldurduğunuz ılık suya daldırın. Bu kolay yöntemle, yaklaşık yarım saat sonra tereyağının oda sıcaklığına ulaştığını fark edeceksiniz.







Oda sıcaklığında bekletme



Hepimizin bildiği bu yöntemle, biraz uzun sürse de tereyağını yumuşatabilirsiniz. Ekstra bir işleme gerek kalmadığı için zaman sorunu yaşamıyorsanız mantıklı görünen bu yöntemi uygularken, yağınızın altına bir tabak yerleştirmeyi ihmal etmeyin.

Sıcak kase



Bu yöntem için, tereyağınızın miktarına uygun ısıya dayanıklı bir kase seçin ve ısıtın. Kaseyi ayrıca kaynar su dökerek de ısıtabilirsiniz. Sonrasında iyice ısınmış olan kasenizi tereyağının üzerine kapatın ve yumuşamasını bekleyin. Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız, tereyağını küçük parçalara ayırmak iyi bir fikir olabilir.







Rendeleme



Dahice görünen rendeleme işlemiyle, tereyağınızı en küçük parçalara ayırarak kolayca yumuşatabilirsiniz. Ufalanan parçaları, yağlı kağıt serdiğiniz tercihen çukur bir kapta yaklaşık 5 dakika kadar beklettiğinizde, sonuçlarına inanamayacaksınız.

Merdaneyle ezerek



Biraz güç gerektirse de bu yöntemle yağınızı hızlı bir şekilde yumuşatabilirsiniz. İki parçaya böldüğünüz tereyağını tercihen mermer bir zemine alın, altına ve üzerine streç film sererek yapışmasını önleyin. Sonrasında merdaneyle ezmeye başlayın. Başlangıçta zorluk çıkarsa da birkaç saniye içinde sürtünmenin etkisiyle yumuşamaya başlayacaktır.







Mikser



Biraz fazla bulaşık çıkartsa da tereyağını istenen kıvama getirmenin teknolojik yollarından biri de mikser kullanmaktır. Tereyağını küçük parçaya bölün ve düşük hızda 2 ila 3 dakika çırpın, sonrasında kenarlara dağılan tereyağını bir kaşık yardımıyla toparlayarak, aynı işlemi oda sıcaklığına ulaşana kadar yapmaya devam edin. Böylece tarif için yeterince ufalanmış bir tereyağı elde etmiş olursunuz.