Tencere ve tavalar en doğru şekilde nasıl temizlenir?

Emaye tencereler

Mükemmel tencere yemekleri için oldukça kullanışlı olan emaye tencereler, aynı zamanda göze de hitap eder. Her ne kadar kullanışlı olsalar da temizliğine ayrıca özen göstermek gerekir. Çok sert sünger ve fırçalar emayeleri çizebilir ve sonrasında yemeklerin pişerken daha kolay yapışmasına yol açabilir. Bu nedenle, eğer hemen yıkayamıyorsanız, bir süre suda bekletmeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca temizliği için yumuşak süngerler kullanmayı ihmal etmeyin.

Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelikten yapılmış tencere ve tavalar neredeyse herkese hitap eder. Profesyonel şeflerin de kullandığı bu kullanışlı mutfak gereçleri, çok hızlı bir şekilde ısınır ve çeşitli fiyat aralığında bulunabilir. Ancak bazı yemekler zamanla paslanmaz çeliklerin parlaklığını yitirmesine neden olur.

Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için, dibi tutmuş yemek artıklarından sonra tencerenize biraz su ve bir kaşık kadar beyaz sirke koyup kaynatmayı deneyin. Böylelikle kalıntıların yumuşadığını fark edebilirsiniz. Ayrıca sirke sayesinde tencereniz parlaklığını da yitirmemiş olur.

Döküm demir tencere ve tavalar

Döküm tava ve tencereler bir mutfak klasiğidir diyebiliriz. Oldukça sağlamdırlar ve aynı zamanda eşit derecede ısınma özelliğine sahiptirler. Ancak kolay paslanabilecekleri için biraz fazla ilgi beklerler. Çünkü, bu ürünlerin bulaşık makinesinde yıkanmaması ve uzun süre suda bekletilmemesi gerekir.

İlk olarak, tavanızı ısıtırken içinde en azından biraz yağ olmasına dikkat etmelisiniz, bu polimer bir yağ tabakası oluşturmanıza yardımcı olur. Pişirme işleminden sonra, fazla bekletmeden yumuşak ergonomik bir fırçayla tavanızı yiyecek kalıntılarından arındırın. Mümkünse, nemle uzun süreli teması önlemek için kurulamaya özen gösterin. Tavanız donuk ve paslı görünüyorsa, bir kez daha iyice yıkayın ve ardından ocakta kısık ateşte kurutun. Soğuduğunda az miktarda zeytinyağı sürün. Bu, parlak, koruyucu yüzeyi eski haline getirmeye yardımcı olacaktır.

Seramik tava ve tencereler

Seramik kaplaması sayesinde yiyeceklerin yapışmasını önlemeye yardımcı olan tencere ve tavalar, aynı zamanda yüksek ısıya dayanıklılığıyla gün geçtikçe popülerlik kazanıyor. Bazı seramikler bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasına rağmen, yine de üzerinde yemek kalıntıları bırakabiliyor. Bunun için yıkarken yumuşak bir temizleme mendiliyle kalıntıları temizleyebilir, sonrasında bulaşık makinesine yerleştirebilirsiniz. Ya da diğer bir alternatif olarak yüzeylerin çizilmemesi için yumuşak bir süngerle yıkayın ve temizledikten sonra asla üst üste koymayın. Çizilmeye çok müsait olduklarından, diğer tava ve tencerelerin seramikleri çizmemesine özen göstermeniz gerekir.