Tatlılarınızda şeker yerine kullanabileceğiniz doğal besinler

Vanilya özütü

Vanilya özütü, tariflerinize ayrı bir tat ve hafif bir aroma katar. Bu doğal aroma, tariflerinizin lezzetini zenginleştirmek için idealdir. Özellikle çikolatalı mus tariflerinde şekerin yerine kolaylıkla kullanılabilir. Aynı şekilde portakal çiçeği özü veya nane yaprağı da kullanabilirsiniz.











Hindistan cevizi şekeri

Hafif karamelize bir tada sahip olmasına rağmen, Hindistan cevizi şekeri fırınlanmış ürünlerde beyaz şekerin yerini almak için mükemmeldir. Dahası, bir ölçek Hindistan cevizi şekeri bir ölçek beyaz şekere eşdeğer olduğu için kullanımı kolaydır.



Akçaağaç şurubu

Akçaağaç şurubu, akçaağacın özünden üretilir. Kanadalılar tarafından çok beğenilen bu doğal tatlandırıcı, eşsiz bir tada sahiptir, ayrıca beyaz şekerden de daha etkilidir. 100 gram şeker için sadece 50 gram akçaağaç şurubu kullanmanız yeterli olacaktır.

Bal

Bal, beyaz şekere göre daha yüksek tatlandırma gücüne sahiptir. Kek ve kurabiyelerinize, hatta etlerinize biraz orijinal dokunuş getirmenizi sağlar. Hem de daha sağlıklı bir yolla… Çünkü yaklaşık 50 gram bal, 100 gram beyaz şekere denk geliyor, bu da balı kullanmamız için geçerli bir neden haline getiriyor. Ancak pişirmeniz pek tavsiye edilmediğinden sonradan ekleyebileceğiniz tariflerde kullanmaya çalışın.



Fruktoz

Fruktoz, meyvede doğal olarak bulunan şekerdir. Toz halinde bulunduğu için tariflerde rahatlıkla kullanılır. 100 gram şeker yerine sadece 60 gram fruktoz yeterli olacaktır. Fruktozun ayrıca glisemik indeksi düşüktür ve kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur. Ancak yine de fazlasını kullanmaktan kaçınmalısınız.





Hurma

Hurmaları mutfak robotunda püre haline getirerek, kolaylıkla beyaz şekerin yerine kullanabilirsiniz. Harika bir doğal tatlandırıcı olmalarının yanında, özellikle C vitamini ve yaklaşık yüzde 70 karbonhidrat ile çok iyi bir enerji kaynağıdırlar. Hurma püresini damak zevkinize göre, tarifte yer alan şeker miktarı kadar kullanabilirsiniz. Ayrıca, kuru meyvelerle ve kuru yemişlerle de iyi bir karışım olabilir.

Agave şurubu

Bu şurup bir kaktüsün özünden elde edilir. Agave şurubu, akçaağaç şurubundan farklı olarak nötr bir tada sahip olma avantajına sahiptir, Tatlandırıcı gücü beyaz şekere göre 3 kat fazladır ve şekerin üçte biri oranında kullanabilirsiniz anlamına gelir.

Malt şurubu

Malt şurubu, arpa tanelerinin fermantasyonundan üretilir ve bal gibi kullanılır. Ancak tadı bala göre daha az belirgindir ve besin değeri yüksektir. Bu şurup, tatlı tarifleri ve tuzlu yemekler için ideal olabilir.





Baharatlar

Tarçın, yıldız anason veya Hindistan cevizi gibi etkili esansları olan bu baharatları da hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Beyaz şekerin yerini almasa bile bu baharatlar keskin aromalarıyla, size şekeri unutturabilir.

Rafine edilmemiş şeker

Rafine edilmemiş şeker kamışı tüm mineral ve vitaminlerini muhafaza eder. Bu şeker, beyaz şekere göre daha az kimyasal işlemden geçer. Bununla birlikte, belirgin bir tadının olmaması, tüketilen miktarın artmasına neden olabilir.

Ksilitol

Bu doğal tatlandırıcı, genellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilen huş ağacından elde edilir. Beyaz şekerden daha tatlıdır, dolayısıyla bu az kalorili şekerin miktarını azaltmak da mümkündür. Yani daha az tatlandırıcı, daha az kalori ve daha az kilo alımı için etkili bir yol olabilir.

Stevia şurubu

Stevia, doğal olarak şeker içeren bir bitkidir ve bunun dışında birçok avantajı vardır, çünkü ksilitol gibi tatlandırma gücü beyaz şekerinkinden çok daha fazladır. Stevia ayrıca ev yapımı yoğurtlarda da kullanılabilir ve hamur işlerinin kalorisini azaltmaya yarar.