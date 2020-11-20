Tadı damakta kalan mükemmel bir cheesecake nasıl yapılır?

Krem peynir



Krem peynir, cheesecake hazırlarken özenle seçilmesi gereken bir malzeme olarak listenin en başında yer alır. Kıvamını yakalayabilmek ve alt tonlarda peynir aromasını hissedebilmek için, ne olursa olsun tam yağlı krem peynirden şaşmayın.



Krema

Ancak lezzetli bir cheesecake olması için, krem peynirin dışında bazı yardımcılara ihtiyacı var. Kimi tarifte sade krema kullanılırken, kimilerinde ise ekşi krema önerilir. Bu elbette damak zevkine göre değişkenlik gösterebilir, ancak pastaya kattığı ekşimsi vuruşu sevenlerdenseniz, tabii ki tercihiniz ekşi krema olmalı.



Yumurta



Pastayı bir arada tutmak için birkaç yumurtaya ihtiyacınız var. Üç tam yumurta klasik bir cheesecake için yeterli olacaktır. Ancak daha fazlasını istiyorsanız, pastanın kadifemsi dokusunu güçlendirmek için bir yumurta sarısı daha ekleyebilirsiniz. Yumurtanın beyazları pastaya ekstra hafiflik katacağından, tercihinize göre fazladan yumurtayı beyazıyla birlikte de kullanabilirsiniz.



Nişasta



Cheesecake hamurundaki mısır nişastası veya un, çatlamaya karşı sigortadır ve cheesecake'in dokusunu biraz değiştirmesine rağmen pastanın temiz dilimler halinde kesilmesini kolaylaştırır. Nişasta, cheesecake'i daha sıkı ve sağlam kılarken, yalnızca yumurtaya dayanan bir cheesecake daha yumuşak ve kremsi bir dokudadır. En iyisi sizi mutlu eden yolda ilerleyin.



Pişirme tekniği



Tarifinizde nişasta kullanırsanız su ile pişirmeye yöntemine gerek duymazsınız. Ancak nişastasız bir cheesecake yapmaya karar verdiyseniz, suda pişirme yöntemini deneyebilirsiniz. Bunun için, cheesecake kalıbını büyük bir tepsisine koyun, tepsiye biraz su doldurun ve birlikte fırına koyun. Öncesinde kek kalıbını folyoya sarmak, suyun içeri sızmasını da engeller. Sonuç: Buharda sakince pişmiş, kremsi, ağızlara layık kocaman bir cheesecake!

Cheesecake’te çatlakların oluşması nasıl önlenir?



Cheesecake'inizde çatlak oluşmasının iki ana nedeni vardır: Aşırı pişirme ve çok hızlı soğutma. Endişelenmeyin, her ikisi de tamamen önlenebilir. Kekinizi, dış tarafı hafifçe kabarana ve sertleşene kadar pişirin. Muhtemelen orta kısmı hala sallanmaya devam ediyordur. Bu durumda küçük çatlaklar oluştuğunu fark ederseniz, hemen soğutma adımına geçmeyi deneyin.

Soğutma işlemini mümkün oldukça yavaş yapmalısınız. Fırını söndürdükten sonra, cheesecake’i fırının kapağını açmadan bir saat kadar bekletin. Ardından altındaki suyu alın ve soğumaya bırakın. Sudan çıkardığınızda, kekin tavaya yapışmadığından emin olmak için kenarını ince uçlu bir bıçakla kontrol edin. Eğer kek yapıştıysa, bu da kek otururken çatlaklara neden olabilir.

Buzdolabında bekletin



Cheesecake bir sanattır ve iyi bir sanat eseri yapmak istiyorsanız sabırlı olmalısınız. Tüm adımları dikkatlice uyguladınız ve sıra buzdolabında soğutma aşamasında. Cheesecake’in bir gece boyunca buzdolabında kalması en ideal olanı, ancak daha hızlı olmanız gerekiyorsa en az dört saat bekletilmesi gerekir. Çünkü yeterince kıvamını almadan kestiğinizde, kremasının dokusu ve tadı değişebilir ve bu kadar zahmetten sonra bunun olmasını istemezsiniz. Biraz sabır ve sonrasında kadifemsi sihirli bir cheesecake partisi!