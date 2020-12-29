Son yılların sağlıklı beslenme trendi: Taze filizler

Soya filizi

Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen soya filizi içerisindeki yüksek protein ile et tüketmeyen kişiler için de harika bir protein sağlayıcısıdır. Aynı zamanda doyurucu olduğundan diyet listelerinde de rahatlıkla yer alabilir.

Maydanoz filizi

Maydanozdaki hafif acı tadı barındırmayan maydanoz filizi, maydanoza muadil olarak kullanılıyor. Genellikle taze haliyle salatalarda kullanılsa da tavuk yemeklerine ve çorbalara da lezzet veriyor. Büyük marketlerde de rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hardal filizi

Diğer filizlere nazaran rengiyle ön plana çıkan hardal filizi genellikle dekor olarak kullanılıyor. Et ve balıkla yapılan yemeklere de çok yakışıyor. Yemeklerin içinde kullanabildiğiniz gibi et marinasyonunda da kullanabilirsiniz.

Bezelye filizi

Yemeklerde, pilavlarda, salatalarda sık sık yer verdiğimiz bezelyenin harika bir alternatifi olan bezelye filizinin oldukça harika bir tadı var. Tatlı olduğundan dolayı acı yemeklerin içine de tatlandırması amacıyla atılabilir. Aynı zamanda yemeklere harika bir görünüm de kazandırıyor.

Roka filizi

Roka balıkların yanında en sevilen salatadır. Üzerine sıkılan bol limonla tadına doyum olmaz. Roka filizinin tadı da rokayı andırıyor. Patates pürelerinin içerisine lezzet katması için koyulabildiği gibi salatalarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Soğan filizi

Et ve sebze yemeklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz soğan filizinin tadı soğanı andırıyor. Özellikle Çin mutfağı sevenler ve ilgilenenlerin çok iyi bildiği bu filiz yemeklere güzel bir görüntü katma konusunda da harika.

Fesleğen filizi

Dünyanın her yerinde kullanılan fesleğen filizi özellikle de Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahip. Et yemeklerine harika bir lezzet veren bu filiz, makarnalarda da sık sık kullanılıyor. Aynı zamanda tam bir kalsiyum deposu.

Kişniş filizi

Kendine has kokusuyla mutfaklarda yer edinen kişniş filizi, yemeklere de farklı bir aroma katıyor. A vitamini açısından da oldukça zengindir. Dünyada ve Türkiye’de kullanımı ise her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.