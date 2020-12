Sebzeleri besin değerlerini kaybetmeden pişirmenin yolları

Sebzelerin değerlerinin korunması neden önemli?



Meyve ve sebze ailesi vücuda denge için gerekli olan vitamin, mineral lif gibi mikro besinleri sağlar. Bu besinlerin her birinin vücudunuza ayrı bir faydası buluyor ve aynı zamanda birbirlerini aktifleştiriyor. Tek bir vitamin eksik olduğunda ise vücudun tüm dengesi bozuluyor. Örneğin C vitamini, anti-oksidatif, anti-enfeksiyöz ve anti-alerjik süreçlerde devreye giriyor. Bazı kirleticilerin toksisitesini azaltıyor, B9 vitamininin aksiyon potansiyelini artırıyor ve demirin daha iyi emilmesini sağlıyor. Sonuç olarak, tüm bu değerli besinlerin pişirme sırasında korunması gerçekten önem taşıyor.



İhtiyacınız kadarını alın



Sebzeleri sadece pişirirken değil, saklarken de vitaminlerini kaybetmesine engel olmalıyız. Çünkü koşullara uygun saklanmadığında, bu durum sebzelerdeki C vitamini içeriğinin neredeyse yarısının kaybolmasına neden olabilir. 3 aylık depolamadan sonra patateslerde durum böyledir. Sebzeleri buzdolabında birkaç gün saklamak, hassas vitaminlerin içeriğini de azaltır. Bu nedenle, sebzeleri satın aldıktan sonraki 24 ila 48 saat içinde tüketmeniz önerilir.







Suda çok fazla bekletmeyin



Bunun yanında, ıslatılmaları da sebzelerin besinlerini kaybetmelerinde etkilidir. Çünkü ıslandıklarında, C vitamini ve B vitamini, suda kısmen çözülmeye başlar. Bunun yerine, kullanacağınız zaman yıkamak ve düşük basınç ile basit bir durulama yeterlidir.



Sebze pişirmenin en iyi yolu



Isı, vitaminleri pişirme süresi ve sıcaklık artışı ile orantılı olarak yok eder. Minerallerin suda çözünmesini önlemek için, süzgeçli bir tencerede buharda pişirmek en iyisidir. Bu aynı zamanda, gıdanın lezzetini en iyi koruyan pişirme yöntemidir.

Bazı pratik ipuçları



-Sebzeler haşlandıktan sonra suyunu dökmeyin, vitamin ve minerallerini kaybetmemeleri için aynı suda pişirmeye devam edin.



- Düzenli olarak çiğ sebze yiyin. Bu sebzelerde mikrobesin içeriği maksimumdur.



- Patatesleri kabuklarıyla pişirin, böylelikle daha az vitamin kaybederler.



- Suda pişirme kaynar suda yapılmalıdır. Bu, suyun yüksek sıcaklığı, bir koruma oluşturan ve mikro besinlerin aşırı difüzyonunu önleyen yüzey üzerindeki şekerlerin pıhtılaşmasını mümkün kılar.



- Sebzeleri yüksek ısıda hızlıca pişirin. Kısa pişirme süreleri mikro besinleri daha iyi koruyacaktır.