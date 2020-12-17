Sağlığınız için yemek hazırlarken dikkat etmeniz gereken 6 kural

Asla hamuru çiğ tüketmeyin



Hamur işi hazırlarken siz de bir parça hamur kaçamağı yapanlardansanız, dikkat! Çiğ hamur zararlı bakteriler içerebilir. Bu bakteriler fırının yüksek ısısıyla etkisiz hale gelir, ancak çiğ haliyle tadına bakarken, bir kez daha düşünün.



Gıdaların birbiriyle temasını engelleyin

Hastalığa neden olan bakteri veya patojenler yüzeylere bulaşabilir, bu nedenle gıda kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için bu kurala uyun: Pişirmeden önce gıdaların birbiriyle temas etmemesine özen gösterin. Malzemelerinizi ayrı ayrı hazırladıktan sonra, kesme tahtalarınızı, tabaklarınızı ve diğer tüm mutfak aletlerini sıcak suyla temizleyin. Tezgahı, mutfak yüzeylerini ve set üstü ocakları da silmeyi unutmayın!

Aynı zamanda, bu ürünleri her zaman alışveriş sepetlerinde, alışveriş çantalarında ve buzdolaplarında ayrı tutmayı ihmal etmeyin.







Tarifi takip edin



Un, çiğ yumurta ve diğer malzemeleri isteyerek tüketmemek, kendinizi gıda kaynaklı hastalıklardan korumanın kolay bir yoludur, ancak belki de en önemlisi sadece tarifin gerektirdiği süreleri dikkate almaktır. Çünkü bu pişirme sıcaklıklarının ve izlenecek sürelerin tarifin tam anlamıyla hazır olmasında büyük bir etkisi var.



İyice temizleyin



Markette sık sık el dezenfektanı kullanın ve eve gittiğinizde ellerinizi yıkayın. Uzmanlar, yemek hazırlarken yüzeyleri sık sık temizlemenin en iyisi olduğunu söylüyor. Bunu yapmak yalnızca bakterilerden değil, aynı zamanda dışarıdan gelebilecek diğer mikroplardan da kurtulmanızı sağlar.



Soğuk tutun



Bakterilerin yayılmasına neden olan başka bir durum da yiyeceğin hazırlanmadan önce ve sonra uygun şekilde soğutulmamasıdır. Uzmanlar, etin, kümes hayvanlarının, yumurtaların, deniz ürünlerinin ve diğer çabuk bozulan ürünlerin pişirme veya satın alma işleminden sonra iki saat içinde soğutulmasını veya dondurulmasını tavsiye ediyor.







Taze sıkılmış meyve suyuna çok dikkat edin

Et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, un ve yumurta gibi taze ürünler de gıda kaynaklı hastalıklara neden olan zararlı bakterileri taşıyabilir. Bu yüzden taze sıkılmış meyve sularında dikkatli olmak önemlidir.



Çünkü meyve suyu pastörize edilmediği veya zararlı bakterileri yok etmek için başka bir işlemden geçmediği sürece, kontamine olabilir. Bu yüzden evde meyve suyu hazırlarken, ellerinizi iyice yıkayın, meyve ve sebzelerin üzerindeki çürük alanları kesin ve buzdolabında saklayın.