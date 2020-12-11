Patates mikrodalga fırında nasıl pişirilir?

İyice yıkayın



Öncelikle patatesinizi güzelce temizlemeniz gerekir. Özellikle de kumpir ve benzeri tariflerde kullanmayı düşünüyorsanız, patateslerin kabuklarını iyice yıkayın ve sonrasında fırçalamayı ihmal etmeyin.



Üzerinde delikler açın



Bir çatal yardımıyla patatesinizin her yerinde delikler açın. Bu, ısıtma işlemi sırasında mikrodalga fırınınızda yaşanacak patates patlamasını önler, buharın çıkmasına yardımcı olur ve patatesin piştiğinde daha yumuşak bir doku almasını sağlar. Bu önemli bir adım, bu yüzden atlamayın! Kabuğun biraz gevrek olmasını istiyorsanız, patatesinizin tamamen kuruduğundan emin olun, ardından mikrodalgaya koymadan hemen önce biraz yağ sürün.



Mikrodalga



Patatesinizin boyutuna ve yoğunluğuna bağlı olarak pişirme süreleri değişir. Pişirme işlemine 3 veya 4 dakika ile başlayın, ardından sıcak patatesi maşa ile çevirin ve 3 dakika daha pişirmeye devam edin. Yumuşak, kremsi bir kıvam elde ettiğinizde, pişirme işlemini sonlandırabilirsiniz.



Hazırlamaya başlayın

Mikrodalgada kısa sürede pişirdiğiniz patateslerle harika bir sunum hazırlayabilirsiniz. Bir parça tereyağı, bir parça ekşi krema, bir tutam tuz, karabiber, sarımsak ve en sevdiğiniz taze otlarla sade ve basit bir şekilde doldurun. Ya da biraz kaşar ekleyin ve erimesi için mikrodalgada bir dakika bekletin. Son olarak, dilerseniz pastırma ve acı sosla tarifinizi taçlandırabilirsiniz.

