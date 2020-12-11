Patates mikrodalga fırında nasıl pişirilir?
Hepimizin çok sevdiği patatesleri fırında pişirmek çok fazla zaman alabilir. Hele ki gün içinde zamanla yarışıyorsanız, fırını önceden ısıtmakla oyalanmak istemezsiniz. Bunun yerine, sadece 7 dakikada mikrodalgadan çıkan yumuşacık patateslere ne dersiniz? İşte bu alternatif pişirme yönteminde sırasıyla yapmanız gerekenler…
İyice yıkayın
Öncelikle patatesinizi güzelce temizlemeniz gerekir. Özellikle de kumpir ve benzeri tariflerde kullanmayı düşünüyorsanız, patateslerin kabuklarını iyice yıkayın ve sonrasında fırçalamayı ihmal etmeyin.
Üzerinde delikler açın
Bir çatal yardımıyla patatesinizin her yerinde delikler açın. Bu, ısıtma işlemi sırasında mikrodalga fırınınızda yaşanacak patates patlamasını önler, buharın çıkmasına yardımcı olur ve patatesin piştiğinde daha yumuşak bir doku almasını sağlar. Bu önemli bir adım, bu yüzden atlamayın! Kabuğun biraz gevrek olmasını istiyorsanız, patatesinizin tamamen kuruduğundan emin olun, ardından mikrodalgaya koymadan hemen önce biraz yağ sürün.
Mikrodalga
Patatesinizin boyutuna ve yoğunluğuna bağlı olarak pişirme süreleri değişir. Pişirme işlemine 3 veya 4 dakika ile başlayın, ardından sıcak patatesi maşa ile çevirin ve 3 dakika daha pişirmeye devam edin. Yumuşak, kremsi bir kıvam elde ettiğinizde, pişirme işlemini sonlandırabilirsiniz.
Hazırlamaya başlayın
Mikrodalgada kısa sürede pişirdiğiniz patateslerle harika bir sunum hazırlayabilirsiniz. Bir parça tereyağı, bir parça ekşi krema, bir tutam tuz, karabiber, sarımsak ve en sevdiğiniz taze otlarla sade ve basit bir şekilde doldurun. Ya da biraz kaşar ekleyin ve erimesi için mikrodalgada bir dakika bekletin. Son olarak, dilerseniz pastırma ve acı sosla tarifinizi taçlandırabilirsiniz.
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