Mutfakta yemek yaparken işlerinizi kolaylaştıracak 12 ipucu

Başlamadan önce tarifi baştan sona okuyun



Tarifi hazırlamaya başlamadan önce okumak, malzemelerinizi önceden hazırlamanızı ve ne yapacağınız hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar, dolayısıyla zaman kazandırır. Ayrıca bu şekilde fırını çok önceden ısıtmaya başlayıp elektrik israfı yapmak gibi sorunlar yaşamazsınız.



Kesme tahtanızın altına nemli bir bez serin



Kesme tahtanızın altına nemli bir mutfak bezi ya da havlu kağıt sermeniz, tahtanın kaymasını engelleyerek, daha rahat çalışmanızı ve olası bıçak kazalarına karşı da önlem almanızı sağlar.



Fırınınızı tariftekinden daha kısa süreye ayarlayın



Her fırın farklı şekilde ve sürede ısınır. Dolayısıyla, fırınınız daha hızlı çalışıyorsa, tarifte yer alan süre sizin için fazla olabilir. Bu sebeple yemeğinizi belirtilenden daha kısa süreye ayarlayın ve yeteri kadar pişmediyse, ona ek süre tanıyın. Böylelikle yanma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.



Aralıklarla kontrol edin



İster fırın, isterseniz de ocakta yemek yapıyor olun, arada bir kontrol etmeniz, hatta mümkünse tadına bakmanız önemlidir. Ayrıca fırındaki hamur işi tariflerinin pişme derecesini, tam ortasına kürdan batırarak test edebilirsiniz.



Ölçü kapları kullanın



Bazen mutfakta çok iyi olduğunuzu düşünseniz de malzemeleri göz kararı eklemek, istemediğiniz durumlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yüzden ölçü kaplarından, hatta ölçü kaşıklarından yardım almaktan çekinmeyin.



Kendinize güvenin



İnanmak başarmanın yarısı olduğuna göre, tarifi okuduktan sonra hemen vazgeçmeyin! Aynısı olmasa bile, mutlaka uygun kıvama getirmenin bir yolu vardır. Sadece kendinize güvenin ve her zaman daha iyisini yapabileceğinize inanın. Ne de olsa denemekten bir zarar gelmez. Ancak, ilk defa yaptığınız tarifleri, misafirlere servis etmekten kaçının, öncesinde mutlaka kendiniz için hazırlayın.



Her şeye biraz tuz ekleyin



Tuz her türlü lezzeti ortaya çıkarmanıza, vurgulamanıza ve derinleştirmenize ve tatlı ikramlarınızın daha kompleks bir tada sahip olmasına yardımcı olur. Yani tatlı yapıyor olsanız bile bir tutam tuz eklemeniz, faydalı olacaktır.



Tezgahı temiz bırakın



Yemek hazırlarken çalışma alanınızda kullanmış olduğunuz malzemelerin fazlalık etmesine izin vermeyin. Buna ek olarak, tezgahı aralıklarla temizleyerek, ürünlerinin tadının karışmasına engel olabilirsiniz. Başlangıçta yorucu bir işlemmiş gibi görünse de size zaman kazandıracak ve tarifi daha sakin, özenli hazırlamanıza yardımcı olacaktır.



Asla fırın eldivenini nemliyken kullanmayın



Fırın eldiveninizin amacı ellerinizi ısıdan korumaksa, bunun nemli olduğunda bir işe yaramayacağını unutmayın. Çünkü nemli eldivenler cildinize zarar verirken aynı zamanda tepsiye yapışır ve yanık kokusunun oluşmasına neden olur.

Sarımsakları elle kıyın



Sarımsak eziciler, sarımsağın dokusunu zedeler ve metal bir koku bırakabilir. Bunun yerine sarımsakları dilimlemek ve ezmek için bıçağınızı kullanmaya devam edin, hem ekstra bulaşık çıkarmamış olursunuz.



Kurabiyeleri piştikten sonra fırında bırakmayın

Fazla pişip kurumasındansa, kurabiyeleri az pişirmek her zaman daha iyidir. Nasılsa fırından çıktıktan sonra da tepsinin sıcaklığıyla pişmeye devam edecekler. Bir de fırının sıcaklığının eklenmemesi için, kurabiye kimi kurumaya müsait tarifleri fırını kapattıktan sonra dışarı almanız gerekir.



Kesme tahtanızın üzerine havlu kağıt koyun



Doğramanız gereken birden fazla şey varsa, bu sizi sık sık tahtanızı temizleme zorunluluğundan kurtarıp büyük zaman kazandırır. Ayrıca tatların birbirine karışmasını engeller.