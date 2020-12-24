Mükemmel bir yılbaşı hindisi nasıl hazırlanır?

Her şeyden önce hindiyi tuzlayın

Hindi etinde yumuşak ve aynı zamanda gevrek bir tat dengesini yakalamanız çok önemli. Bunun için etinizi her şeyden önce güzelce tuzlamanız gerekir. Hindinizin etrafına dereotu gibi aromatik otlar serpiştirin. Sonrasında 2 yemek kaşığı kadar tuzu etin mümkün olduğunca her köşesine yedirmeye çalışın. Ardından hindiyi fırın poşetine koyun ve buzdolabında dinlendirin.

Sevdiğiniz baharatları kullanın

Hindiyi tuzlamak kadar baharatlarla harmanlamanız da önemli bir rol oynar. Etinize en çok yakışacak, damak zevkinize uyan kırmızı biber, kişniş ve sarımsak tozu gibi baskın baharatları kullanarak enfes bir tat yakalayabilirsiniz.

Sevdiğiniz sosları hazırlayın

Hindiniz için farklı bir sos hazırlayarak lezzet bütünlüğü sağlamayı düşünebilirsiniz. En sevdiğiniz baharatları ve taze otları yumuşatılmış tereyağında karıştırın, ardından hindinin her yerine ve derinin altına sürün. Kırmızı biber ve öğütülmüş kişnişle birlikte limon kabuğu rendesi ve sarımsak ya da doğranmış maydanoz, adaçayı ve biberiyeyi tereyağına katlamak gibi daha geleneksel bir şey deneyin. Bu sadece kuşun baharatlanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda eti ekstra yumuşak hale getirir.

Marine edin

Özel olarak hazırlanmış marineler hindinizi tatlandırmanın ve parlaklık katmanın harika bir yoludur. Harika bir marine için akçaağaç şurubu ya da bal, portakal suyu ve taze adaçayı kombinasyonunu deneyin, kavurmadan önce karışımı hindinizin üzerine sürün ve fırından çıktıktan sonra da sürmek için birazını saklayın.

Garnitürü unutmayın

Sadece güzel bir tabak için değil, garnitürler aynı zamanda iyi baharatlanmış hindilerinizin yanında tadını çıkarmanız için tamamlayıcı veya zıt tatlar sunabilir. Ekstra yumuşaklık için kavrulmuş armutları veya karamelize kış sebzelerini deneyin. Ayrıcalıklı bir sunum için dilerseniz tabağınızı portakal dilimleri ya da siyah üzümlerle de süsleyebilirsiniz.