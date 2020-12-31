Mükemmel bir brownie için bu 6 püf noktasına dikkat!

Keklerinizi pişirdikten sonra bir saat soğutun

Ağızda dağılan bir brownie elde etmenin en iyi yolu, piştikten sonra bir saat kadar buzdolabında bekletmektir. Herhangi bir zaman sıkıntınız yoksa, bu yöntem işe yarayacaktır. Ancak sonrasında dolapta unutmamaya dikkat edin. Aksi takdirde fazla bekletilmesi kekin kurumasına yol açabilir.

Kekinizi iki kez pişirin

Lezzetli bir brownie için, kekinizi 15 dakika pişirmeniz, ardından fırından çıkarıp bir süre dışarıda beklettikten sonra fırına bir kez daha atarak yaklaşık 20 dakika daha pişirmeniz önerilir.

Pişirmeden önce kek kalıbını tuzlayın

Kek hamurunu boşaltmadan önce kalıba tuz serpin. Bu aşamada eklenen tuz, çikolatanın lezzetini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Ancak tuz tadının çok baskın olmaması için, kekin alt kısmına eklenmesi gerekir.

Helva ve tahin ekleyin

Kek hamurunuzu zenginleştirmenin diğer bir yolu da müthiş ve sağlıklı bir tatlandırıcı olan helva ya da tahin eklemektir. Bu sayede, helva kekin içinde ağızda dağılan parçacık keyfi sunarken, tahin de özellikle glütensiz keklerin kıvam sırrı haline gelir.

Köşeli kek kalıplarını tercih edin

Herkesin bildiği gibi brownie'lere kremsi kıvamın yanında kıtırlıkları da farklı bir tat katar. Tam da bu nedenle, kenar sevenlere hitap edebilecek kekler pişirmek için köşeli kalıpları tercih etmeye özen gösterin.

Tatlı patates ekleyin

Brownie'nin glütensiz olması, kıvamından ödün vereceği anlamına gelmez. Hamurda akçaağaç şurubu ve badem ezmesi ile birlikte tatlı patates püresi kullanmak, herhangi bir hayvansal gıda veya glüten olmadan yumuşacık kekler elde etmenin en güzel yoludur.