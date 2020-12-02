Makarna süzgecinin ilginç kullanım alanları

Sebzelerin saplarını temizlerken



Maydanoz, dereotu gibi ayıklanması zor yeşilliklerinizi kolayca saplarını temizlemek için makarna süzgecinden yardım alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, süzgeci yan tarafına çevirmek ve yukarı bakacak şekilde delikten bir sap maydanoz sokmaktır. Son olarak maydanozu biraz çekiştirdikten sonra yapraklar tezgahın üstüne düşer ve kullanıma hazır hale gelir. Bu yöntemi başka ince saplı yeşilliklerde de kullanabilirsiniz.

Çikolata topları hazırlarken



Çikolatanın içinde olduğu her şeye hepimiz bayılıyoruz. Ancak çikolata toplarını dondurmak görünenin aksine, oldukça zaman alıcı bir işlem. İşte böyle durumlarda makarna süzgeciniz devreye giriyor. Kek toplarını yuvarlayıp çubuklara yerleştirdikten sonra çikolataya bandırın ve kuruması için ters çevirmiş olduğunuz süzgecin deliklerine yerleştirin.

Süzgeçteki delikler aslında lolipop çubukları için biraz büyük kalabilir, bu yüzden baş aşağı süzgecin içine birkaç tane kek kalıbı koyabilirsiniz. Ve bu yöntem, birbirlerine yapışmadan bu harika topları kurutmanın en iyi yoludur.



Kızartmalarda



Patatesten patlıcana mis gibi kızartmaları sevmeyen yoktur. Siz de kızartma yapmayı ve yemeyi seviyor, ancak yağı temizlemeye üşeniyorsanız, süzgecinizi kullanmayı deneyin. Kızartma tavasına ters kapattığınız süzgeciniz sayesinde, yağın her yere sıçramasını engelleyebilir, aynı zamanda tavanın hava almasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle kızartmalarınızın tadını ve dokusunu da korumuş olursunuz.

Buharda pişirme

Süzgeçler, buharda brokoli, havuç gibi sebzeleri pişirirken kullanılabilecek mükemmel bir araçtır. Süzgecinizin küçük delikleri sayesinde sebzelerinizin suda haşlanmasına gerek kalmaz, ayrıca süzme için ekstra çaba sarf etmeden tencereden kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

Patates püresi yaparken



Aslında patates püresi hazırlamak için ille de patates ezici almanıza gerek yok. Haşlanmış patatesleri makarna süzgecine yerleştirerek tahta kaşık yardımıyla ezebilir ve aradığınız kadifemsi kıvamı elde edebilirsiniz.