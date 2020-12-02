Kahvaltı keyfiniz katlansın! İşte muhteşem çırpılmış yumurtaların 6 sırrı

TAZE VE DOĞAL YUMURTA KULLANIN

Yumurtanın tazeliğini bir bardağa ya da kaseye su doldurup yumurtayı içine bırakarak anlayabilirsiniz. Batıyorsa taze, yüzüyorsa bayattır. Yumurtanın organik mi serbest gezen mi yoksa kafeste yetişmiş tavuktan mı elde edildiğini üzerindeki kod numarasına bakarak anlayabilirsiniz.

YUMURTAYA HAVA KATIN

Yumurtaları derin bir kaseye kırıp çırpmaya başladığınızda yumuşacık olması için içine bol miktarda hava kabarcığı girmesine dikkat edin. Bunun için çırpma işlemini çok iyi yapmalı, yumurtayı havalandırarak havanın yumurtanın içine işlemesini sağlamalısınız.

YUMURTAYA NEM KATIN

Hava kadar nem de yumuşak bir çırpılmış yumurta için gerekli. Yumurtanıza nem katacak malzeme süt, krema, kaymak, yumuşak bir peynir hatta su bile olabilir. Bir parça tereyağı ilavesi de yumurtanızın daha yumuşak olmasını sağlar.

PİŞİRİRKEN SABIRLI OLUN

Tavayı tereyağıyla yağlayıp yumurtayı tavaya dökün. Altını çok fazla açmayın çünkü yüksek sıcaklık yumurtanın hemen sertleşmesine neden olur. Bu şekilde kenarlarının biraz pişmesini ve tavaya yerleşmesini bekleyin. Ardından kenarlardan içeri doğru, mümkünse bir silikon spatula kullanarak katlaya katlaya pişirin. Çok fazla karıştırmayın.

TAM PİŞMEDEN OCAKTAN ALIN

Pişen yumurtayı tam istediğiniz kıvama gelmeden hemen önce ocaktan alın. Çünkü yumurta, tavanın sıcaklığı ve kendi sıcaklığıyla bir süre daha pişmeye devam edecektir. Bu nedenle pişirdikten sonra çok fazla bekletmemeniz de önemlidir.

TUZU İHMAL ETMEYİN

Yumurta tuzsuz pek keyif vermez. O nedenle üzerine biraz tuz biraz da kara ya da kırmızı biber serpebilirsiniz. Ayrıca renkli biberler, eriyen yumuşak bir peynir, füme somon parçaları, ince kıyılmış taze soğan gibi malzemeler de ekleyerek yumurtanızın lezzetini artırabilirsiniz. Afiyet olsun…