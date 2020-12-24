Gazlı içeceklere sağlıklı alternatif: Su kefiri

Birçok ülkede karşımıza çıkan su kefirinin kaynağı tam olarak tespit edilebilmiş değil. Şekerli suyun kefir mayasıyla fermente edilmesinden elde edilen bu içecek kendi özel su kefiri mayasıyla ya da tanecikleriyle yapılıyor.

Buz kristaline benzeyen bu şeffaf taneciklerle mayalanan şekerli su, sağlıklı mikroflora anlamında süt kefiriyle neredeyse aynı. Bu nedenle laktoz intoleransı olanlar ve hayvansal ürün tüketmeyen veganlar için ideal bir alternatif.

Su kefirinin süt kefirine kıyasla en önemli farkı ise henüz endüstrileşmemiş, sadece evlerde üretilen bir içecek olması.

Gazlı yapısıyla gazoz ya da soda gibi içecekleri asla aratmayan su kefirinin yapılışı ise şöyle:

Malzemeler:

1 litre içme suyu

Çeyrek su bardağı şeker

Çeyrek su bardağı kefir mayası

2 adet kuru incir ya da gün kurusu kayısı veya 10 adet kuru üzüm

Yarım limon

Nasıl yapılır?

Öncelikle cam kavanozunuzu iyice temizledikten sonra içine şekeri ve kefir tanelerini koyun.

Şeker ve tanelerin üzerine dilediğiniz meyveyi ve limon dilimlerini yerleştirin.

Üzerine oda sıcaklığındaki suyu ilave edip ağzını streç filmle kapatın.

Kavanozunuzu doğrudan güneş görmeyen oda sıcaklığında bir yere yerleştirin.

24 saatin sonunda kavanozu çalkalayın. Eğer kabarcıklar çıkıyorsa kefiriniz olgunlaşıyor demektir.

36 ila 48 saatin sonunda kefirin içindeki şeker azalır ve içilebilir kıvama gelir.

Bu noktada kefiri plastik bir süzgeçle süzün.

Tanecikleri sudan geçirip kuruladıktan sonra temiz bir şekerli suyun içinde buzdolabına kaldırın.

İdeal olan taneciklerin 1 ay içinde kullanılmasıdır, bu sürenin sonunda aktifliklerini kaybederler.

Ancak 1 aydan eski tanecikleri de 24 saat arayla 2 kez canlandırma yaparak kullanabilirsiniz.

Tanecikleri kağıt havluyla kuruladıktan sonra şekere gömüp derin dondurucuda 5-6 ay saklayabilirsiniz.

Dondurucudan çıkardığınız tanecikleri yine şekerli suda canlandırmayı unutmayın.