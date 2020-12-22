Fırın ve ocağınızın temizliğini kolaylaştıran akıllı ipuçları

Yağ sıçratmaz kapaklar kullanın



Bu koruyucu kapaklar sayesinde yağların ocağınıza sıçramasını önleyebilirsiniz. Özellikle kızartmalarda etkili olan kapakları, tava ya da tencerelerinizde rahatlıkla kullanabilir, aynı zamanda yemeğinizi pişerken kontrol edebilirsiniz.



Pişirirken ocağın yanına ıslak bir bez koyun



Yemek yaparken dökülme ve sıçramaları önlemek çok zordur. Ve kısa bir zaman içerisinde lekeler kurur, dolayısıyla temizliği zorlaşır. Ancak henüz yeni dökülmüşken ıslak bir bezle silmek işinizi kolaylaştırabilir. Bu bile ıslak bezi alışkanlık haline getirmek için yeterli bir neden olabilir.







Tencerede bir şeyler kaynarken üzerine tahta bir kaşık koyun

Tahta kaşık, dökülmeleri tamamen engellemeyecek olsa da onları yavaşlatarak ocağın daha temiz kalmasına yardımcı olur. Böylece nişastalı makarna suyu ocağınıza taşmadan önce, altını kısmak için daha fazla zaman kazanmış olursunuz.



Fırında ekstra bir tepsiye yer açın



Fırına dökülen lekeleri temizlemek de oldukça zor bir işlemdir. Lezzetli bir yemek sonrası kurumuş lekelerle uğraşmak istemiyorsanız, fırının alt rafına herhangi bir dökülmeye karşı önlem olarak ekstra bir tepsi yerleştirin. Fırını temizlemektense, tepsiyi temizleme fikri daha cazip gelebilir. Tepsiyi sonrasında daha kolay temizlemek içinse öncesinde tabanına yağlı kâğıt serebilirsiniz.