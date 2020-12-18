Evde yapabileceğiniz doğal temizlik malzemeleri

Yüzey temizleyici



Bu çok amaçlı spreyler, temizlik dolaplarının olmazsa olmazıdır. Bunları çoğu yüzeyde kokuyu gidermek, kiri temizlemek ve parlaklığı geri kazanmak için kullanabilirsiniz. Bunun için, portakal, limon ya da mandalina kabuklarını bir cam kavanoza yerleştirin. Ardından kavanozu, kabukların üzerini geçecek kadar beyaz sirke ile doldurun, kapağını kapatın ve güneşli bir yere koyun. Karışımınızı yaklaşık iki hafta kadar bu şekilde demlendirin. Sonrasında süzün ve bir sprey şişesine dökün. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar doğal zeytinyağlı sabun ekleyin ve kapağını kapatarak iyice çalkalayın.

Narenciye katkılı temizleyicinizi doğal taş tezgahlar veya fayanslar dışında her türlü yüzeyde kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce sallayın, seçtiğiniz yüzeye bolca püskürtün ve bir kağıt havlu veya mikrofiber bezle silerek temizleyin.



Banyo temizleyicisi

Ev yapımı banyo temizleyicileri yerleri, küvetinizi ve lavabonuzu temizlemede oldukça etkilidir. Bunun içinse sadece beyaz sirke ve doğal içerikli bulaşık deterjanına ihtiyacınız olacak. Öncelikle 350 mililitre sirkeyi ocakta veya mikrodalgada hafifçe ısıtın, ardından sprey şişesine dökün. Üzerine eşit ölçülerde bulaşık deterjanını ekleyerek kapağını kapayın ve karıştırın. Yapımı oldukça kolay bu temizleyiciyi hemen her banyo yüzeyinde kullanabilirsiniz. İnatçı kirleri gidermek için, durulamadan önce birkaç saat yüzeyde bekletebilirsiniz.







Cam ve parlak yüzey temizleyici



Cam ve aynalardaki izleri, lekeleri doğal yollarla temizlemek istiyorsanız, bu harika karışımı denemelisiniz. Çeyrek su bardağı saf alkolü ve 3 yemek kaşığı beyaz sirkeyi sprey şişenize ekleyin. Sonrasında şişeyi, izleri önlemek için 1 bardak içme suyuyla doldurun. Kapağını kapatın ve iyice çalkalayın. Kullanmak için, karışımı doğrudan pencerenize veya ayna yüzeyinize püskürtün ve bir kağıt havlu veya temiz bir mikrofiber bezle silin.



Ev yapımı zemin temizleyici



Parkelerinizi temizlemek ve aynı zamanda korumak için, doğru malzemeleri seçmek önemlidir. Bunu yapmanın aslında basit bir yolu var. 4 su bardağı ılık suyu temizlik yapacağınız kaba doldurun, ardından 1 tatlı kaşığı saf zeytinyağlı sabun ekleyin. Koku için uçucu yağ kullanıyorsanız, bu karışıma 5- 10 damla kadar ekleyebilirsiniz ve temizleyiciniz hazır!



Zeminlerinizi temizlemeden önce her zaman kiri, tozu ve diğer kalıntıları temizlemek için süpürün. Ev yapımı ahşap zemin temizleyicinizi kullanmak için, zemine küçük bölümler halinde püskürtmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca nem, uzun vadeli hasara neden olabileceğinden ahşap zeminlerinizde fazla su bırakmamaya dikkat edin.







Yağ çözücü



Yüzeylerdeki yağı kolayca temizlemenize yardımcı olacak bu karışım için, 1 su bardağı beyaz sirkeyi sprey şişesine koyun ve 1-2 damla zeytinyağlı sabun ekleyin. Şişenin geri kalanını ılık suyla doldurun. Dilerseniz birkaç damla uçucu yağ da ekleyebilirsiniz. Malzemelerin karışması için güzelce çalkalayın. Karışımı kullanmak için yağlı bir yüzeye püskürtün, ardından temiz bir süngerle silin. İsterseniz temiz bir bulaşık bezini temizlenmiş yüzeylerin üzerinden geçebilirsiniz.

Halı temizleyici



Lekeleri çıkarmak ya da sadece tozu almak için standart bir ev yapımı halı temizleyicisi işinizi görecektir. Etkili bir ev yapımı halı temizleyicisi için sadece birkaç basit malzemeyi ihtiyacınız var. 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanını ve 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi sprey şişesine ekleyin. Sonrasında 1 su bardağı ılık suyla doldurun ve çalkalayın. Gerekirse öncesinde elektrikli süpürgeyle halınızdaki tozu alın. Ardından karışımınızdan püskürtün ve su emilene, leke yok olana kadar bir havlu ya da bezle hafifçe ovalayın, son olarak da kurulamayı ihmal etmeyin.

