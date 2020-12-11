Çikolata sorunsuz bir şekilde nasıl eritilir?

Ocakta benmari usulü eritme



Yarısından biraz daha az su doldurulmuş orta boy bir tencereyi ocağa alarak kaynatın. Tencerenin üstüne oturacak ölçülerde, ısıya dayanıklı bir kase koyun ve çikolatalarınızı parçalayarak kaseye ekleyin. Bu sırada ocağın altını kısmayı unutmayın. Ardından, çikolatayı silikon bir spatula ile ipeksi bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Kasenizi tencereden çıkardıktan sonra, içine su girmesini engellemek için bir havlu ile altını kurulayın. Su çikolatanın en büyük düşmanıdır, bu yüzden suyun erimiş çikolatanıza sıçramamasına özen göstermelisiniz.

Mikrodalgada eritme



Bu yöntem benmariye göre daha hızlı olsa da yine de dikkat etmek gerekir. Çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaseye koyun ve 30 saniye boyunca, tamamen pürüzsüz olana kadar sık sık karıştırın.

Çikolatanız mikrodalgada erirken bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya bitkisel yağ eklemek, çikolatanın daha pürüzsüz bir şekilde erimesine yardımcı olur ve mükemmel kıvam elde etmenizi sağlar.