Çikolata sorunsuz bir şekilde nasıl eritilir?
Adını duymak bile mutluluk hormonlarımızı harekete geçirmeye yeten çikolatayı, fondü gibi meyvelerle birlikte tüketebileceğimiz sağlıklı tariflerde kullanmak için eritmemiz gerekir. Ancak doğru formüllerle eritilmemiş çikolataların dibi kolayca tutabilir ve hüsranla sonuçlanabilir. İşte size birkaç basit ipucuyla çikolatayı sorunsuz eritmenin yolları…
Ocakta benmari usulü eritme
Yarısından biraz daha az su doldurulmuş orta boy bir tencereyi ocağa alarak kaynatın. Tencerenin üstüne oturacak ölçülerde, ısıya dayanıklı bir kase koyun ve çikolatalarınızı parçalayarak kaseye ekleyin. Bu sırada ocağın altını kısmayı unutmayın. Ardından, çikolatayı silikon bir spatula ile ipeksi bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Kasenizi tencereden çıkardıktan sonra, içine su girmesini engellemek için bir havlu ile altını kurulayın. Su çikolatanın en büyük düşmanıdır, bu yüzden suyun erimiş çikolatanıza sıçramamasına özen göstermelisiniz.
Mikrodalgada eritme
Bu yöntem benmariye göre daha hızlı olsa da yine de dikkat etmek gerekir. Çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaseye koyun ve 30 saniye boyunca, tamamen pürüzsüz olana kadar sık sık karıştırın.
Çikolatanız mikrodalgada erirken bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya bitkisel yağ eklemek, çikolatanın daha pürüzsüz bir şekilde erimesine yardımcı olur ve mükemmel kıvam elde etmenizi sağlar.
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