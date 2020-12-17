Çikolata aşkına! En sağlıklı çikolatalı tarifler

Çikolata kaplı hurma



Sadece üç malzemeyi kullanarak, hiç vakit kaybetmeden çikolatanın bu sağlıklı versiyonunu deneyebilirsiniz. Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaların içini fıstık ezmesi gibi sevdiğiniz bir tatla doldurun ve ardından eritilmiş çikolata ile kaplayın. Böylelikle hurmalar çikolatanın acılığını bastırır ve lif açısından zengin olan bu atıştırmalıklar, en sağlıklı doğal tatlandırıcılardan biridir.



Çikolatalı avokadolu mus

Bir avokado, 2 yemek kaşığı kakao veya kakao tozu ve 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu ile kolayca çikolatalı mus’lar hazırlayabilirsiniz. Bu, yapay tatlandırıcılar ve istenmeyen kötü yağlar olmadan çikolata özlemini gidermenin hafif ve sağlıklı bir yolu.

Çikolatalı milkshake



Dondurma ve sütle hazırlanan milkshake'ler eskiden masum bir çocukluk ziyafetiydi. Artık fazla kilolardan kaçınmak istiyorsanız, bunlar iyi bir seçenek olmayabilir. Dondurulmuş muz, fındık ezmesi, kakao ve badem sütü kullanarak bu klasik ikramın sağlıklı bir versiyonunu yapmayı deneyin. Suçluluk duygusu hissetmeden lezzetli bir milkshake hazırlama fikri kulağa hoş gelmiyor mu?



Badem unlu çikolatalı kurabiye



Gece geç saatte süt ve kurabiye yemek gibisi yoktur. Ancak şişkinlik içinde kıvranırken uyumaya çalışmak, bu zevki yaşamanıza engel olabilir. Bunun yerine, tahılsız çikolata parçacıklı kurabiyelerle bir fincan badem sütünün tadını çıkarın. Tarifi hazırlamak için, 2 su bardağı badem unu, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi unu, çeyrek su bardağı Hindistan cevizi yağı, çeyrek su bardağı bal veya akçaağaç şurubu, çeyrek tatlı kaşığı karbonat ve 1 su bardağı bitter çikolatayı karıştırın. Ve sağlıklı atıştırmalıklarınızın keyfini çıkarın.





Sıcak çikolata

Çok basit ve özellikle kışın vazgeçemediğimiz bir tat: Sıcak çikolata! Hindistan cevizi sütü veya badem sütünü bir tencerede orta-yüksek ateşte kaynayana kadar ısıtın, ardından kaynamaya bırakın. Sürekli karıştırarak kakao tozu ve Hindistan cevizi şekerini iyice birleşene ve beğeninize göre tat verene kadar ekleyin. Ekstra tarçın veya Hindistan cevizi eklemekten çekinmeyin! Bunun gibi baharatlar metabolizmanızı hızlandırmanıza ve kan şekerinizi sabit tutmanıza bile yardımcı olabilir.

Çikolata kaplı muzlu çubuklar



Çikolata kaplı muzlu çubukların temel tarifi, sadece eritilmiş çikolataya batırılmış ve ardından dondurulmuş muzdur. Ancak çikolata kaplı muzları, dondurucuya yapıştırmadan önce mısır gevreği veya goji berry ile harmanlayabilirsiniz. Bu, ekstra bir tat ve doku katacak ve size şekerle dolu bir dondurma çubuğundan daha fazla motivasyon sağlayacaktır.



Doğal çikolatalı fıstık ezmeli kuplar

Fıstık ezmesi ve çikolata ikilisinden muhteşem bir tatlı elde edebilirsiniz. Tamamen doğal fıstık ezmesi ve yüzde 70 veya daha fazla kakaolu bitter çikolata kullanarak, kendinizi kötü hissetmeyeceğiniz bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Az miktarda yağladığınız kalıplarınıza, yaklaşık yarım çay kaşığı bitter çikolata dökün, sertleşmesini bekleyin ve ardından yaklaşık bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi ekleyin. Fıstık ezmesini biraz daha çikolata ile kaplayın ve ardından yaklaşık bir saat buzdolabında bekletin. Sonrasında sağlıklı ve lezzetli bir tat sizi bekler.



Fındıklı ve meyveli çikolata bar

Ev yoğurdu, ceviz ile birleştiğinde protein ve kalsiyumla yüklü bir ikiliye dönüşür. İlk olarak, bir fincan yoğurda kakao ve biraz bal ekleyin. Ardından yağlı kağıdı koyun ve karışımı ince bir şekilde yayın. Biraz dilimlenmiş çilek, yaban mersini ve badem serpin ve en az bir saat dondurun. Dondurulduktan sonra hepsi, güvenle tüketebileceğiniz çikolata kalıplarına dönüşecekler.





Çikolata kaplı meyveler



Bu kolay ve enfes çikolata ikramı için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var: Seçtiğiniz meyveler ve eritilmiş bitter çikolata. Çilekten muza, mango ve ananasa kadar her meyve, çikolata ile iyi sonuç verir.

Çikolatalı yulaf



Yulafınıza 1 çorba kaşığı kakao, 1 çorba kaşığı chia tohumu ve 1 tatlı kaşığı kenevir tohumu ekleyin, bu size enerji verirken, aynı zamanda tok tutacaktır. Kakao, chia ve kenevir, cildinizin ışıldamasını sağlar ve sindiriminizi düzenler, ayrıca antioksidan açısından da oldukça zengin bir besin türüdür. Dilerseniz bu karışıma mevsime uygun meyveler de ekleyebilirsiniz.

