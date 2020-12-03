Bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz 5 şey

Aspiratör filtresi



Sık sık kirlenmesinden çok şikayetçi olduğunuz filtreleri, çok fazla yer kaplamadan bulaşık makinesinin alt rafında zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Ancak yatay bir şekilde yerleştirmeyi ve makinenin pervanesine takılıp takılmadığı kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Sonrası açılmış gözenekler ve kokusuz bir mutfak!

Mikrodalganın döner tepsisi



Mikrodalga fırınınızın içindeki kalıntıları temizlerken, zaten yeterince zaman harcıyorsunuzdur. Ancak derinlemesine bir temizlik için döner tablayı bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkayabilirsiniz. Tablayı makinenin alt rafına yerleştirdiğinizde hem çok yer kaplamamış olur hem de elinizde yıkamak zorunda kalmamış olursunuz.



Lavabo süzgeci



Lavabo süzgeciniz muhtemelen sandığınızdan daha fazla kirlenmiş, renk değiştirmiş hatta kokuyor olabilir. Süzgeçte biriken kalıntıları çöp kutusuna boşaltın ve deliklerinde mümkün olduğunca artık bırakmamaya çalışın. Aksi halde makinenizin filtresi uzun vadede tıkanabilir. Ardından süzgeci bulaşık makinenizin üst rafına koyun ve mükemmel sonuçlara hazır olun!



Bulaşık sepeti



Bulaşık sepetiniz ahşap bir malzemeden yapılmışsa, kesinlikle bulaşık makinenizdeki ısıya maruz bırakmayın. Ancak plastik veya metal bulaşıklığı olan herkes için bulaşık makinesi mükemmel bir seçenektir. Sepetinizi ters çevirerek makinenizin üst rafına yerleştirin, bu şekilde, yıkama sırasında ters dönebilecek plastik saklama kaplarını tutmaya yardımcı olabilir.



Kaşıklık



Kaşıklıklar, mutfakta zaman geçirirken size fazlasıyla yardımcı olabilirler. Ancak zamanla iç kısmında kalıntılar birikir ve dış yüzeyine sıçrayan yağ birikintileri rahatsız edici olmaya başlar. Bu kurtarıcı mutfak gerecini de bulaşık makinesinde düzenli olarak yıkayabilirsiniz.