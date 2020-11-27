Beğeni yağmuruna tutulacak yemek fotoğraflarının 7 sırrı

BÜYÜK DÜŞÜNÜN

Önünüzdeki tabağa farklı açılardan bakıp, en güzel göründüğü noktayı bulmaya çalışın. Zira ışık ve gölgeler görüntüde önemli değişiklikler yaratabilir. O nedenle deklanşöre basmadan önce tabağı biraz çevirip farklı açılarını görmeye çalışın.

TAM TEPEDEN ÇEKMEYİN

Yemek masasına oturduğumuzda önümüzdeki tabağı yaklaşık 45 dereceyle görürüz. Beynimiz bu açıdaki yemek görsellerini daha iştah açıcı ve sevimli bulmaya yatkındır. Fotoğraf çekerken de bunu akılda tutmakta fayda var. Fotoğrafı bu açıyla çektiğinizde takipçileriniz için daha çekici kareler yakalayabilirsiniz.

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANIN

Gün ışığı, özellikle günün belli saatlerinde, fotoğraf çekmek için en doğru ortamı yaratır. Yemek fotoğrafı çekecekseniz bu ışıktan faydalanmaya çalışın. Eğer gece çekimi yapıyorsanız ya da karanlık bir noktada çekim yapacaksanız, gün ışığına yakın yumuşaklıkta ışık veren lambalardan faydalanın.

BEYAZ ARKA PLANLAR KULLANIN

Profesyonel çekimlerde yemeklerin beyaz kutuların ya da sonsuz zeminlerin önünde çekildiğini görmüşsünüzdür. Bu ortamı evde de yaratmaya çalışın. Tabii ki profesyonel ekipmanlar kullanmak zorunda değilsiniz. Büyük beyaz bir karton da işinizi görebilir.

FLAŞ KULLANMAYIN

Karanlık ortamlarda flaş kullanımı şart gibi hissediyoruz ama patlayan flaşla güzel bir sonuç elde etmeniz de oldukça zor. Çünkü flaş fotoğraftaki gölgeleri çok bariz bir hale getiriyor. Onun yerine flaşsız çekim yapıp fotoğrafın üzerinde oynayarak iyi bir sonuç elde edebilirsiniz.

TRİPODLAR DOSTUNUZDUR

Fotoğraf çekerken sabitleme ve pozlama önlemlidir. Özelikle elinizle çok sabit fotoğraflar çekemiyorsanız ufak bir tripod kullanabilirsiniz. Eğer tripod almak istemezseniz o zaman da fotoğrafınızı evde bulunan kitap, heykel gibi yardımcılarla sabitleyip sonra fotoğraflarınızı çekebilirsiniz.

ARKA PLANI ARKADA BIRAKIN

Adı üzerinde, arka plan… Çok fazla dikkat çekecek bir arka plan önünde çekim yapmamaya çalışın. Eğer arka planda çok dikkat çekici bir manzara varsa, seçici odak kullanarak arkayı bulanıklaştırmak da bir çözüm olabilir.