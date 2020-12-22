Başarılı krepler hazırlamanın püf noktaları

Topaksız bir hamur hazırlayın

Topaksız bir gözleme hamuru elde etmek kolaydır. Tek yapmanız gereken unu elemek, böylece unun topaklanmasına engel olursunuz. Mümkün olduğunca hamurun ince olması için unu kademeli olarak ekleyebilirsiniz. Eleğiniz yoksa, çok ince bir süt süzgeci de size yardımcı olabilir. Krep hamurunun kıvamını yakalayabilmek için un ve mısır nişastasını eşit ölçülerde kullanmak en idealidir.

Hamurda istenmeyen topaklanmalardan kaçınmak için, sütün azar azar ve hızlı bir şekilde çırpılarak eklenmesi de tavsiye edilir. Çırpma teli yerine çatal kullansanız bile, sütü un ile hızlıca karıştırmak mükemmel pürüzsüz ve eşit bir hamur dengesi sağlar.

Hafif krepler hazırlayın



Hamuru su ve sütle eşit oranlarda hazırlarsanız krepler daha hafif ve ince olacaktır. Krep hamurunu çok kalın bulursanız, yapışkan hale gelebileceğinden daha fazla süt eklemeyin. Hamuru daha akıcı hale getirmek için bunun yerine su tercih edin.







Hamuru vanilya ve narenciye kabuklarıyla tatlandırın



Krep hamuruna istediğiniz aromayı katarak, farklı bir tat yakalayabilirsiniz. Vanilya kreplerinize tatlımsı bir hava katarken, limon, portakal, mandalina gibi narenciye kabuklarını rendelemek, bu tadı dengelemenize yardımcı olacaktır.



Hamurun kıvamı nasıl ayarlanır?



Fazlasıyla akışkan bir krep hamuru hazırladıysanız, kıvamını koyulaştırmak için ekstra bir yumurta ekleyebilirsiniz. Sonuç yine de istediğiniz gibi değilse, kıvamı elde edene kadar aynı zamanda karıştırmaya devam ederek azar azar un ekleyin. Tam tersi katı bir hamur elde ettiyseniz de biraz süt ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Hamurun dinlenmesine izin verin

Gözleme hamurunuzun çok elastik olmaması için oda sıcaklığında 1 ila 2 saat dinlendirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Unutmayın ki hamur ne kadar çok çırpılırsa, dinlenmek için o kadar uzun süreye ihtiyacı vardır. Ancak bunun için fazla zamanınız yoksa, alternatif olarak hamuru hazırlarken ılık hatta sıcak süt kullanabilirsiniz.

Tavaya yapışmayan krepler hazırlayın



Pişirme sırasında yapışmayan krepler için, doğrudan hamurun içine bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ ekleyin. Ayrıca hamuru dökmeden önce tavanızın sıcak olduğundan emin olun. Son olarak, yağa batırılmış pamuk veya kâğıt havlu kullanarak tavayı aralıklarla yağlayabilirsiniz.



İnce krepler hazırlayın



Tamamen akışkan bir hamur elde etmiş olsanız bile, pişirirken yanlış teknik kullanıyorsanız, krepleriniz yine de yeteri kadar ince olmayabilir. Bu nedenle, hamuru sıcak tavaya döktükten sonra tüm tavayı kaplayacak şekilde dairesel hareketlerle yayın.



Krepleri ne zaman çevirmeli?



Krepleri ne zaman çevireceğinizi bilmek için gözünüzü hamurdan ayırmayın. Hamurun tabanı kolayca çıkmalıdır. Bu yüzden iyice pişene kadar bekleyin, ardından tavayı hareket ettirin ve tamamen çıkana kadar hafifçe sallayın. Sonrasında tek yapmanız gereken bir spatula ile ters çevirmek veya tıpkı bir aşçı gibi tek bir hamleyle hamuru tavada döndürmek. Bunu yapmak için, krepleri tavanın ucuna doğru getirin ve tavadan üçte bir oranında dışarı çıkmasına izin verin. Daha sonra bileğe hızlı bir hareketle hamuru döndürün.



