Bağışıklığınızı güçlendirmenize yardımcı olacak atıştırmalık önerileri

Kuru üzüm



İçeriğinde doğal şeker bulunan, lif ve potasyum açısından da oldukça zengin olan kuru üzümler, tatlı ihtiyacınızı gidermede etkili bir besin kaynağı. Liflerin bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkilediği de düşünülürse, kuru üzüm bağışıklık sisteminizi doğal yollarla hem de ağzınızı tatlandırarak desteklemeye yardımcı olabilir.

Tatlı patates

Tatlı patatesleri tamamen bir öğün olarak kullanabileceğiniz gibi, sağlıklı atıştırmalık seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Tatlı patatesler A ve C vitaminlerinin yanı sıra çeşitli antioksidanlarla yüklüdür ve bu da onları bağışıklık sisteminiz için harika bir besin haline getirir. Tatlı patatesleri ayrıca humus veya kurabiyelerinizde de kullanabilirsiniz.

Tahıllar



Bağışıklık destekli yiyeceklerin yüklü miktarda çinko, D vitamini, demir ve folat içerdiğini düşündüğümüzde, çilek gibi taze ve dondurulmuş meyvelerin tüketiminin ayrıca önem taşıdığını belirtmekte fayda var. Ancak özellikle salgın döneminde bu besin kaynaklarına kolayca ulaşamadığınızda, bağışıklık güçlendirmede aynı etkiye sahip tam tahılları düşünebilirsiniz. Tam tahıllı gıdalar, çoğu zaman günlük demir ihtiyaçlarınızın neredeyse tamamını karşılarken, çinko, D vitamini ve folat ihtiyaçlarınızın yüzde 15 ila 20'sini karşılamaya yardımcı olur. Yulaf lapasını böyle bir atıştırmalık olarak önerebiliriz.

Fıstık ezmeli elma dilimleri



Dilimlenmiş elma ve fıstık ezmesi, en sevilen atıştırmalıklar arasında yer alır ve bağışıklık sistemini desteklemede de iyi bir alternatif sunar. Ancak elmayı soymadan yemeyi unutmayın çünkü içeriğinde yer alan kuersetin maddesi kabuğundadır. Kuersetin, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olan bir bitki bileşiğidir. Fıstıktaki doğal yağ ise, vücudunuzun mikroplarla savaşmak için ihtiyaç duyduğu hücreleri üretmek için kullandığı proteini depolar. İki yemek kaşığı fıstık ezmesi iyi bir magnezyum kaynağıdır ve güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazı iki çinkoyu içerir.





Zencefilli bitki çayı



Yeşil çay, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya yardımcı olabilecek polifenoller ve flavonoidler, antioksidanlar içerir. Biraz zencefil rendeleyin ve etkisini artırmak için çayınıza ekleyin. Zencefil, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olmak için anti-enflamatuar ve bağışıklık artırıcı özellikler içerir. Çayınızı ayrıca limon, zencefil, tarçın ve bal ile renklendirmeyi deneyin.



Sardalye



Sardalye, bağışıklık sistemine fayda sağlayabilecek 3 temel besin açısından zengindir:



Çinko: Bağışıklık hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynayan bir mineral. Hafif bir çinko eksikliği bile bağışıklık sisteminizi etkileyecektir.



Omega-3 yağ asitleri: Bunlar tipik olarak kalp sağlığıyla ilişkili iyi yağlardır, ancak aynı zamanda beyaz kan hücresi aktivitesini de artırabilirler.



D vitamini: Araştırmalar, bu vitaminin bazı hücreleri enfeksiyonla savaşmaya teşvik edebileceğini göstermiştir.



Bir öneri olarak; sardalyayı ezip, limon suyu, zeytinyağı ve küçük küçük doğranmış soğanla karıştırdıktan sonra, kızarmış tam tahıllı ekmeğinizin üzerine koyarak lezzetli bir öğün haline getirebilirsiniz.

Kuru et

Kuru et gibi çinko yönünden zengin yiyeceklerin iltihapla savaşarak bağışıklık sistemini desteklediği ve hatta soğuk algınlığının süresini kısaltmaya yardımcı olduğu araştırmalarla desteklenmiştir.





Portakallı smoothie



Smoothie, meyveleri sağlıklı bir içecek haline getirmenin harika bir yoludur. Kış aylarında ise smoothie’lerde portakal suyu kullanmak, içeceğinize sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan iki besin olan C vitamini ve D vitamini takviyesi sağlayacaktır.

Özellikle D vitamini eksikliği yaşayanlar, soğuk algınlığı, grip ve solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı olduklarından, bu mevsimde portakal suyuna herkesten daha fazla yönelmeleri gerekir.

Çikolata kaplı çilek



Sadece 8 çilek, sağlıklı kalmamıza yardımcı olacak diğer temel besinlerle birlikte günlük C vitamini değerinin neredeyse tamamını içerir. Bu meyveleri daha lezzetli hale getirmek istiyorsanız, kuvertür çikolatalarla kaplayabilirsiniz.

Biberli humus



Biber tek başına da önemli bir C vitamini desteği sağlar. Bağışıklık sistemine olan etkisini desteklemek içinse bağırsak dostu lif kaynağı olan için humusla eşleştirmeyi deneyebilirsiniz.