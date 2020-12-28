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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 28.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Avokadoyu şipşak olgunlaştırmanın en etkili yolu

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Avokadoyu şipşak olgunlaştırmanın en etkili yolu
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Marketten aldığınız avokadolar iştahınızı açıyor ve hemen yemek istiyorsunuz ama yeterince olgunlaşmamış olduğunu görünce de hevesiniz kırılıyor değil mi? Hemen yardımınıza geliyoruz ve avokadoyu 2 dakika içinde olgunlaştırabilmenin yolunu açıklıyoruz. İşte "Neden benim aklıma gelmedi?" diyeceğiniz o ipucu...

Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda son dönemin en fazla gündemde olan meyvelerinin başında avokado geliyor. Birçok farklı alanda kullanılabilen avokadonun yeterince olgunlaşmamış hali ise gerçek bir can sıkıntısı. Hem acı oluyor hem de doğru düzgün kesilip doğranmıyor. Bu nedenle olgun olmayan avokado yemek pek tavsiye edilmiyor.

Peki diyelim ki marketten aldığınız avokadolar yeterince olgun değildi ve acilen avokado yemek istiyorsunuz. Bu durumda da devreye aşağıdaki püf noktaları giriyor. İşte ham avokadoları şipşak olgunlaştırmanın en kolay yolu…

Yarı olgunlaşmış ama henüz yeme kıvamına gelmemiş avokadoyu yumuşatmak için ihtiyacınız olan iki şey var: Birincisi streç film, ikincisi de bir mikrodalga fırın.

Yapmanız gerekenler ise şöyle: Avokadoyu ikiye ayırıp çekirdeğini çıkarın. Ardından yarım avokadoları mikrodalgaya dayanıklı streç filme sarın ve mikrodalga fırına yerleştirin.

Fırını yüksek seviyede 2 dakika çalıştırın. Elinizle tutabileceğiniz kadar ılınmasını beklediğiniz avokadoları soğuk suyun altına tutup pişmelerini önleyin. Hepsi bu kadar… Şimdi avokadonuzu dilediğiniz gibi hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Peki avokadonuz henüz taş gibi sert bir kıvamdaysa? O zaman bütün haldeki avokadoyu alüminyum folyoyla sarın ve fırın tepsisine yerleştirin. 90-95 derece civarına ayarladığınız fırına yerleştirdiğiniz tepsiyi 10 dakika bekletin ve ardından avokadonun yumuşaklığını kontrol edin.

Eğer dilediğiniz kıvama gelmediyse bu işlemi, her 5 dakikada bir avokadoyu kontrol ederek sürdürün. Dilediğiniz yumuşaklığa gelen avokadoyu buzdolabında birkaç dakika soğuttuktan sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

Avokadolu Puding | Mucize Lezzetler
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