Artan yemekleri yeniden ısıtırken lezzetini kaybetmelerini önlemenin 8 yolu

Yemeğinizi mikrodalgada ısıtmayın



Rahatlığına rağmen, mikrodalga yiyeceklerinizin tadını kaçırabilir. Bunun yerine, kalan yemekleri fırında, ocak veya ızgarada ısıtmayı deneyin. Ancak hangi yöntemi seçeceğinizi, yemeğin türüne göre belirlemeniz gerekir. Örneğin, makarnalar ocakta güzelce ısıtılabilirken, et ve sebzeler fırından gevrek ve yumuşak çıkar.



Kurumasını önlemek için, ısıtmadan önce yemeklere su ekleyin



Isıtmadan önce yemeklerinize biraz nemle yeni bir hayat verebilirsiniz. Makarna, pirinç, havuç ve patates gibi tahıllar ve sebzeler, buzdolabındayken sıvıyı emer, bu nedenle de bir miktar su eklemeniz gerekir. Buna ek olarak, tekrar ısıtmadan önce makarnalara süt veya krema ekleyin ve yumuşak kalması için etlerin üzerine biraz zeytinyağı veya tereyağı gezdirin.



Baharatlarla ekstra bir lezzet katın



Bir gece önceki akşamdan kalan yemeği tatlandırmanın en hızlı yolu, fazladan baharat eklemektir. Yemeğinizde daha önce kullandığınız baharatlar olsa bile, yeniden ısıtmadan hemen önce yenilerini ekleyerek, tazelenmesine yardımcı olabilirsiniz.



Güveçte ısıtın

Kalan yemeklerinizi büyük bir güveç kabına yerleştirerek fırında yeniden pişmesini sağlayın. Örneğin tavuk ve makarna ikilisi birleştiğinde lezzetli bir karışıma dönüşecektir.



Onları çorba ve soslara dönüştürün



Buzdolabınızdaki sebzeleri, tahılları ve proteinleri bozulmadan önce lezzetli çorbalara ve soslara dönüştürebilirsiniz. Artanlarınızı bir tencere suya veya et suyuna ekleyin ve karışımı hızlı ve rahatlatıcı bir yemek elde etmek için kaynatın.

Doyurucu bir makarna sosu yapmak için de kalan sebzeleri ocakta ısıtın, ardından su, süt veya krema ile karıştırın, bu yöntem özellikle tatlı patates ve kabakta işe yarar.



Bayat ekmek ve kurabiyelerden yararlanın



Bayatlamış ekmeklerinizi baharatlandırıp tost makinesinde ısıtarak, salatalarınız için çıtır çıtır lezzetli krutonlara dönüştürebilirsiniz.



Ayrıca kek ve kurabiyelerinizi zamanında tüketemediyseniz, onları yeniden lezzete dönüştürmenin en güzel yolu, pudinglerin veya farklı tatlıların üzerine ufalamaktır.

Artan meyveleri smoothie’lere dönüştürün

Meyveler genellikle kolayca gözden çıkarılabilse de bir oturuşta bitiremediğimiz kesilmiş meyveleri atmak zorunda kaldığımız da olabilir.

Kesilmiş meyveler buzdolabında saklansa bile tazeliğini, lezzetini kaybedebilir. Ancak bu meyveleri smoothie’lere karıştırabilir veya dondurup daha sonra tatlı bir şerbet haline getirebilirsiniz.

Meyveyi öylece yemeyi tercih ederseniz de üzerine biraz bal gezdirebilir veya ekstra lezzet için yoğurda ekleyebilirsiniz.

Sadece kaşar ekleyerek değerlendirebilirsiniz

Artan yemeklere kaşar eklemek, lezzeti farklı yöne çevirmenin hızlı ve pratik bir yoludur. Çok fazla yağlı olmasını engellemek içinse kaşarları ısıtma işleminin sonuna doğru serpmeniz etkili olacaktır.