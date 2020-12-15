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Haber Giriş: 15.12.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Van Gölü canavarı sandılar... Gerçek çok farklı çıktı!

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Van Gölü canavarı sandılar... Gerçek çok farklı çıktı!
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Van’ın Gevaş ilçesinde balıkçıların Van Gölü Canavarı sandıkları canlı, domuz çıktı.

Van Gölü'nün Gevaş mevkisinde balık avlayan balıkçılar, uzakta bir canlı cismin hareket ettiğini gördüler. Gördükleri canlı cisim karşısında heyecanlanan ve kısa süreli panik yaşayan balıkçılar, cismi cep telefonlarına kaydettiler. Ancak görülen canlının Van Gölü Canavarı değil, bir domuz olduğu anlaşıldı.

Van Gölü canavarı sandılar... Gerçek çok farklı çıktı

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