Yılbaşınızın kabusa dönmemesi için 7 siber güvenlik önerisi

Covid-19'un dünya çapında yayılmasıyla, yılbaşını kutlamak pek de neşeli görünmeyebilir. Bununla birlikte, sosyal mesafe önlemlerindeki ve Koronavirüs vakalarındaki artışlara rağmen tüm dünya, kaygıyı hafifletebilecek bir yılbaşı için hazırlanıyor. Tabii siber dolandırıcılar da öyle. Pandemi tüketicileri her zamankinden daha dijital olarak aktif olmaya iterken yılbaşı döneminin, siber dolandırıcılara insanları aldatmak için yeni fırsatlar sunduğu belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 2021 heyecanınızı bozmayacak bir yılbaşı için 7 güvenlik ipucunu sıralıyor.

Daha Fazla Tıklama ve Çevrimiçi Alışveriş, Dolandırıcıları Daha Fazla Teşvik Ediyor

Pandeminin başlangıcından bu yana dijital işlemler %250 artarak çevrimiçi dolandırıcılığı mart ayı başından itibaren %11 oranında artırdı. Amerikalılar bu yıl çevrimiçi dolandırıcılık nedeniyle 177,3 milyon dolar kaybederken İngiliz tüketiciler ise çevrimiçi alışveriş dolandırıcılığı nedeniyle 16 milyon sterlin kaybetti.

Online alışveriş zirveye ulaştı ve son raporlar, dünya çapındaki tüketicilerin %87'sinin yılbaşı hediye listesindeki ürünleri satın almaya devam edeceğini gösterdi. Özellikle, İngiliz tüketicilerin %65'i Covid-19'dan bu yana daha fazla çevrimiçi alışveriş yaparken %73'ü çevrimiçi alışveriş yapmayı planlıyor. Alışveriş yapanların yarısından fazlasının ise mobil cihazları kullanması bekleniyor.

Yükselen Covid-19 enfeksiyon oranlarıyla, alışveriş merkezlerinde yapılan yılbaşı gezintisinin de azalması bekleniyor ve bu durum dolandırıcılara 2020 yılbaşı alışveriş sezonunu çevreleyen oltalamalar için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Kötü oyuncular bu fırsatı kullanarak alışveriş yapan kullanıcıları; sahte web siteleri, kimlik avı e-postaları, sosyal medya reklamları ve mesajlar aracılığıyla finansal ve kişisel bilgilere erişmek için kullanmayı hedefliyor.

Bu Yılbaşında Siber Dolandırıcıların Oltasına Düşmeye İzin Yok

Yüksek Covid-19 enfeksiyon oranları küresel olarak tedbirleri ve sosyal mesafe önlemlerini tetiklerken, siber suçlular dijital dönüşümün her köşesini istismar ederek daha da büyük bir maddi kazanç için hazırlanıyor. İngiltere'deki tüketiciler, 2020 Nisan ve Ağustos ayları arasında 2 milyondan fazla şüpheli e-posta bildirdi ve bu da on binlerce kötü amaçlı web sitesinin ve dolandırıcılığın kaldırılmasına yol açtı.

Ancak, bu görünürdeki başarıya kanmayın. Araştırmacılara göre, kullanıcılar e-postalar aracılığıyla aldıkları bilinmeyen bağlantılara erişirken tehlikeli bir kedi fare oyunu oynuyorlar. Kullanıcıların % 78'i, istenmeyen e-postalarla ilişkili risklerin farkında olduklarını iddia etse de yarısından fazlası meraklarına yenik düşerek yine de bağlantıları tıklamaya devam ediyor.

Siber suçlular, yalnızca hileli web sitelerine götüren linklerle tüketicileri cezbetmiyor. Yardım kuruluşları, dolandırıcılık veya siber suç nedeniyle 3,6 milyon euro zarar bildirdi. Bu nedenle, ihtiyaç sahiplerine bağış yapmak için cüzdanınızı çıkarmayı planlıyorsanız, biraz araştırma yapın. Dolandırıcılar ve sahte hayır kurumları kendilerinden şüphelenmeyen vatandaşlardan para toplamaya hazırdır. Bu nedenle web sitesine yakından bakın ve ek bilgi için kuruluşu arayın. TC Kimlik Numarası gibi kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi vermeniz istenirse yapılan finansal işlemi iptal edin.

Yılbaşını Evde Geçirmek mi Yoksa Villa Kiralamak mı?

Bu yıl yılbaşının nasıl geçeceğinden kimse emin değil ancak manzarada değişikliğe ihtiyaç duyan insanlar için alternatif tatil molaları şimdiden ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar, en son trendleri takip ediyor ve mükemmel sosyal mühendislik yeteneklerini kullanarak finansal kazançlarını artırmak için tüketici davranışları üzerine spekülasyon yapıyorlar.

Çok sayıda gerçek tatil rezervasyonu web sitesi var ve bu nedenle e-posta yoluyla veya sosyal medyadaki reklamlarla aldığınız sahte tatil hediye kuponlarının sizi cezbetmesinden kaçının. Çoğu dolandırıcılıkta, dolandırıcılar sizi doğrudan onlarla iletişime geçmeye ve web sitesinin rezervasyon hizmetlerini kullanmamaya teşvik eder. Çoğu zaman, kiralamalar için piyasanın altında fiyatlar sunarlar ve sizden banka havalesi yoluyla doğrudan hesaplarına para göndermenizi isterler. İşlem tamamlandığında ise dolandırıcılar paranızla birlikte ortadan kaybolur.

2021 Heyecanınızı Bozmayacak Bir Yılbaşı İçin 7 İpucu

Yeni yıla başlayacağınız yılbaşı dönemi, siber hırsızlığın veya dolandırıcılığın kurbanı olmak için yılın en kötü zamanıdır. Bu nedenle, kişisel ve finansal bilgilerinizi siber suçlulardan korumak için farkındalık ve dikkatli planlama çok önemlidir. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Akkoyunlu, 2021 heyecanınızı bozmayacak bir yılbaşı için 7 güvenlik ipucunu sıralıyor.

1. Sahte web sitelerine dikkat edin. Siber suçlular, sahte linkler ile kişisel ve finansal bilgilerinizi çalmak için gerçek perakendecileri taklit eden sahte web siteleri oluşturur. Yılbaşı sezonu fırsatları için alışveriş yaparken her zamanki perakendecilerinize bağlı kalmak ve her zaman yönlendirildiğiniz web sitesinin URL'sini kontrol etmek en iyisidir. Bağlantının 'https' ile başladığından emin olun ve tarayıcının solunda bir asma kilit arayın.

2. Bir kredi kartı ya da sanal kart kullanın ve tüm ödeme uyarılarını etkinleştirin. Banka havalesi yoluyla ödeme yapmanızı isteyen herhangi bir web sitesinde alışveriş yapmaktan kaçınmak çok önemlidir. Kredi kartınızda uyarıları etkinleştirerek dolandırıcılık girişimlerine karşı koruma sağlayabilirsiniz. Banka bilgilerinizin başkalarının eline geçtiğinden şüpheleniyorsanız, derhal bankanızla iletişime geçin.

3. İstenmeyen e-postalardan gelen bağlantılara tıklamayın. Kimlik avı, kullanıcılardan hassas bilgileri çalmak için siber suçlular tarafından kullanılan en yaygın araç olmaya devam ediyor. Kimlik avı e-postalarının çoğu güvenilir bir kuruluştan veya perakendeciden geliyormuş gibi görünmek üzere tasarlanmıştır ve alıcıları sahte bağlantılara tıklamaya veya cihazlarına kötü amaçlı yazılım indirmeye zorlamak için her zaman bir aciliyet hissi uyandırır. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifler veya ödüller sunan e-postalara karşı dikkatli olun.

4. Sosyal medyada reklamı yapılan ücretsiz içeriklere hemen kanmayın. Facebook, Twitter, YouTube veya Instagram üzerinden yayınlanan ve kullanıcılardan alışveriş kuponunu kazanmak için kişisel ayrıntılar vermelerini isteyen herhangi bir fırsattan şüphe edin. Dolandırıcılar, kullanıcıları dolandırıcılık için kullanılabilecek bilgileri paylaşmaları için kandırırken genellikle resmi görünümlü reklamlar oluştururlar. E-ticaret sitelerinin sahte hediye kartları da son dönemde oldukça fazla kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi olarak öne çıkıyor. Büyük e-ticaret sitelerinden yüksek limitli hediye kartı kazanmak için formu doldurun gibi teşvik edici sahte linkler, tüm bilgilerinize erişmek için kullanılabilir.

5. Alışveriş yaparken halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanmaktan kaçının. Alışveriş merkezlerinde ve kafelerde bulunan internet noktaları siber saldırılara karşı oldukça savunmasızdır. Çevrimiçi alışverişte, kişisel ve banka bilgilerinizin güvende kaldığından emin olmak için, cihazınızdaki tüm otomatik Wi-Fi bağlantılarını devre dışı bırakın.

6. Parolaları sıfırlayın ve çevrimiçi hesaplarınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı veya çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. En iyi yılbaşı fırsatlarını araştırmadan önce, çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını değiştirin ve dolandırıcılığa karşı koruma sağlamak için ekstra bir güvenlik katmanı etkinleştirin.

7. Cihazlarınıza ödüllü bir güvenlik çözümü yükleyin. İnternet özellikli cihazlarınızı güvende tutmak, hassas bilgileri çalmaya çalışan kötü amaçlı yazılımlara ve bilgisayar korsanlarına karşı koruma sağlayacaktır.



