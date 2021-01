Yerli oyun Back Streets için geri sayım

Pandemi sürecinde dijital içeriklere olan ilgi büyük artış gösterdi. 2021 yılında da oyun sektörü başta olmak üzere bu ilginin giderek artması bekleniyor. Oyun stüdyosu sayıları incelendiğinde ise Avrupa'da Londra'dan sonra en çok oyun stüdyosunun bulunduğu şehrin İstanbul olduğu görülüyor. Buna istinaden son dönemde Türk oyun sektörüne yönelik yatırımların 3 milyar dolara ulaşması, oyun sektöründe her biri birbirinden iddialı projelerin sayısını her geçen gün artırıyor.



Son olarak eylül ayında 400 bin dolar yatırım alan şirket, ilk oyunu Back Streets'in fragmanını yayınladı.



Back Streets'te temel hedefin, 3 kişinin gerçek zamanlı olarak mücadele edeceği haritada oyuncuların düşmanların üstesinden gelmesi olduğu görülüyor. Birbirinden farklı özel güçleri olan 6 karakterin yer aldığı oyun projesinde, oyuncuların koşunun galibi olmak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Oyunda yer alacak sezonlar ile farklı içerikler ve yenilikler ise ilerleyen dönemlerde oyuncularla buluşacak.



Dünyada ve Türkiyede yayınlanmış mobil oyunlarda oyun içi şehir detayları, hikaye ve ışıklandırmalara yeterince yer verilmediğine dair eleştirilere karşın Back Streetsin fragmanında bu detaylara hassasiyet gösterilmesi, oyunun kalitesine yönelik önemli bir fikir veriyor. Fragmanda ise ERA Corporation isimli teknoloji şirketinin Bolit şehrini koruma altına alması ve burada yaşayanların hayatlarının kısıtlandığı görülüyor. Ancak şehrin azılı suçlularından birinin tekrar görünmesiyle kentin kaderi, insanların Aykırılar olarak hitap ettiği bir grubun eline geçiyor.



Fragmanın sonunda yer alan Be ready in February! (Şubatta hazır olun!) cümlesi ise oyunseverlerde büyük merak uyandırıyor. Şubat ayında çıkması planlanan oyuna dair tüm gelişmeler, Axell Studio YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.