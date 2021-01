Wordpress altyapısına ilgi büyük

Pandemi süreci ile önemli bir ivme kazanan dijitalleşme tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç sene öncesine kadar oldukça teknik olduğu düşünülen ve uzmanlık gerektirdiği kanaati ile başta KOBİ'ler olmak üzere hemen hemen her kesimin çekimser yaklaştığı web sitesi sahibi olma düşüncesi bugünlerde popülaritesi hızla artan hazır içerik yönetim sistemleri sayesinde eski tabuların üzerine kalın bir perde çekiyor. Teknik ve tasarımsal hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan birkaç klavye dokunuşu ile e-ticaretten aile albümlerine, kişisel günlüklerden teknoloji portallarına kadar tüm web sitesi ihtiyaçlarına anında çözüm sunan içerik yönetim sistemleri ise uzun süredir dijital dünyanın içerisinde yer alıyor.



Niobe Hosting'in yayınladığı infografiğe göre Türkiye'de en çok tercih edilen içerik yönetim sistemi Wordpress'i konu alan aynı infografikte 160 bin Türkçe web sitesinin Wordpress altyapısı ile yayında olduğu belirtiliyor.



WORDPRESS KULLANIMINDA TÜRKİYE 9'UNCU SIRADA



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan şirketin genel müdürü Cüneyt Yağız, Wordpress.org verilerine göre WordPress'in dünya genelindeki kullanımında Türkiye 9'uncu sırada yer alıyor. Bu da demek oluyor ki dünya genelindeki 24 milyon Wordpress altyapılı sitenin yüzde 0,7si, yani 160 bini Türkçe içeriğe sahip. Türkiye'de kullanılan CMS'ler arasında Wordpress'in payı ise yüzde 83,5. Aynı zamanda Wordpress anahtar kelimesi google.com.tr üzerinde her ay ortalama 60 bin 500 kez aranıyor" dedi.



TÜRKİYE PAZARINDAKİ BÜYÜME HIZI PANDEMİDE 2 KAT ARTTI



Pandemi sürecinde pek çok ihtiyacın internet üzerinden karşılanmasının da Wordpress altyapısı kullanımını artırdığını belirten Yağız, Hazır içerik yönetim sistemleri arasında Wordpress, Türkiye'deki en popüler hazır çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Yeni dönemde evde vakit geçiren ve ihtiyaçlarını internetten verdikleri siparişlerle karşılamayı tercih eden tüketicilere yanıt vermek isteyen işletmelerin dijital dönüşümlerinde önemli bir kolaylık ve hareket özgürlüğü sağlıyor. Pandemi dönemini kapsayan son 1 yıl içerisinde ise içerik yönetim sisteminin Türkiye pazarındaki büyüme hızı 2 kat arttı. Üstelik sadece ülkemizde değil dünyada da Wordpress'in her üç web sitesinden birinde kullanıldığını biliyoruz diye konuştu.



POPÜLARİTESİNİN TEMEL NEDENİ ÜCRETSİZ TEMALAR VE EKLENTİLER



İçerik yönetim sisteminin bu kadar popüler olmasının sebeplerine de değinen Yağız, sözlerini şöyle sürdürdü:



Dünya genelinde 120 farklı dile çevrilen Wordpress'in yarım milyondan fazla topluluk üyesi ile hazır web sitesine sahip olmak isteyen herkes için işleri kolaylaştırdığı, NBC, CNN ve Spotify gibi global devlerin dahi Wordpress'i tercih ettiği açıkça görülebiliyor. Altyapının bu denli tercih edilmesinde on binlerce ücretsiz tema ve 50 bini aşkın ücretsiz eklentinin önemli bir rolü olduğunu da unutmamak gerekiyor.