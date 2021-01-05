Tecno Camon 16 Premier'in öne çıkan özellikleri

6.9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Tecno Camon 16 Premier, incelediğim ilk Tecno marka telefon olma özelliğine sahip. Ekran/gövde oranı yüzde 88.7'yi bulan ve ince çerçeveleriyle dikkat çeken ürün, çift hoparlör desteğine sahip. Bu da stereo ses desteği anlamına geliyor.

Camon 16 Premier’in ahize hoparlörü de üst kenara kamufle edilmiş. Diğer yandan sol kenara çift nano SIM ve microSD kart tepsisine ev sahipliği yapan yuva yerleştirilmiş.

Telefonun alt yüzünde 3.5 mm kulaklık yuvası dikkat çekiyor. Ürünün bu desteği sunması hayli önemli ve kullanıcıları dönüştürücü kullanma derdinden kurtarıyor. USB Type-C girişini kullanan ürünün bir diğer özelliği de akra yüzündeki kamera kurulumu. Tasarım olarak rakip telefonlardan hayli farklı görünen kamera modülünün üst kısmında yer alan bu modülde dört sensör ve LED flaş bulunuyor.



2460 x 1080 piksel çözünürlük sunan IPS LCD panel kullanan telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip. Ekran yenileme hızının 90 Hz olması da ekranda akıcı bir deneyimi mümkün kılıyor. Ekran yenileme hızının otomatik olarak 60 Hz'e düşmesi de önemli bir nokta. Örneğin oyun oynamadığınız zamanlarda yani ihtiyaç olmadığı zamanlarda ekran yenileme hızı 60 Hz'e düştüğünden batarya ömrü de artmış oluyor.

Gücünü Mediatek Helio G90T işlemciden alan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile dikkat çekiyor. 2 adet 2.05 GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeğe sahip olan işlemci, performans olarak Snapdragon 730G modelini geride bırakıyor.

Mali-G76 MC4 grafik arabirimi sayesinde oyun deneyimi konusunda da kullanıcıları mutlu eden cihaz, Android 10 tabanlı HIOS 6.0 ile karşımıza çıkıyor. 6.9 inç ve 90Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD ekran ile gelen model, HDR Plus teknolojisini destekliyor.

Camon 16 Premier’de telefonun kilidini açmak için iki farklı yöntem mevcut. Yüz tanıma özelliği veya parmak izi tarayıcısıyla ekranın kilidi açılabiliyor. Parmak izi tarayıcısı, telefonun sağ kenarındaki güç butonuna entegre edilmiş.



4500 mAh kapasiteli pilden enerjisini alan telefon, 90 Hz modundayken 118 saat batarya ömrü sunuyor. Ekranın yenileme hızı 60 Hz’e indiğinde ise bekleme süresi 126 saate çıkıyor.

Android 10 işletim sistemi altında çalışan telefon, Tecno’nun HiOS 7.0 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Bu arayüzle ilk kez karşılaştım ve gayet kullanıcı dostu olduğunu söyleyebilirim.

Kamera performansıyla dikkat çeken cihazda 64 Megapiksel f/1.9 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.3 ultra geniş açılı lens, 2 Megapiksel f/2.4 videolar için özel lens ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü bulunuyor. Çift öz çekim kamerası kullanılan modelde 48 Megapiksel f/2.2 geniş açılı ve 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı lens yer alıyor. Tecno Camon 16 Premier’in arka kamera sistemiyle 4K video kaydı yapılabiliyor.



Sonuç itibariyle Tecno Camon 16 Premier, bir akıllı telefondan beklenen pek çok özelliğe sahip ve HiOS 7.0 kullanıcı arayüzüne de kolayca alışıyorsunuz. Dörtlü kamera sisteminin performansının da ortalamanın üstüne çıkamadığını belirtmeyi de unutmamak gerekiyor.