Suyla çalışan hoparlör geliştirildi

Duş sırasında müzik dinleme keyfi son teknolojiyle seviye atlayacak gibi görünüyor. Shower Power isimli özel hoparlör, elektrikten güç almıyor. Duş başlığının tepesine monte edilen ürün, su aktığı sürece enerjisini sağlıyor ve ses vermeye başlıyor.

Ürün, tamamen okyanustan geri dönüştürülen plastik ile üretildi ve oldukça çevreci bir yaklaşımla ortaya çıktı. Henüz konsept aşamasında olan cihaz, gövde içerisinde su akışına göre tasarlanmış bir dinamodan gücünü alıyor. Bu dinamo dönerek enerji üretiyor ve hoparlörün bataryasına güç sağlıyor.

Böylece su aktığı sürece ses duyabiliyorsunuz. Ürün ayrıca 360 derece kaliteli ses verebilirken, Apple HomePod gibi pek çok ürün ile eşleşebiliyor. Telefonunuz ile istediğiniz şarkıyı seçip hoparlörden dinleyebiliyorsunuz.

Üst kısımda yer alan kontrol tuşlarının dışında suya dayanıklı bir kumandası da ürünle birlikte geliyor.

Cihazın fiyatı ise 59 dolar.







